La ley contra el ICE en Illinois que busca limitar la operación de centros de detención para migrantes

La legislación de Illinois que establece límites para los centros de detención de inmigrantes entró en vigor el 7 de agosto, tras ser aprobada por la Legislatura estatal y promulgada por el gobernador JB Pritzker. La medida forma parte de las normas estatales destinadas a regular la presencia de las instalaciones utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los lugares donde no podrán instalarse nuevos centros de detención migratoria

La ley HB 5024 fue presentada por Emanuel “Chris” Welch, presidente de la Cámara de Representantes estatal y legislador demócrata por Hillside, el 4 de febrero de 2026 y aprobada por la Cámara estatal el 8 de abril.

La normativa establece que un centro de detención migratoria no puede ubicarse, construirse ni operar a menos de 1500 pies (457 metros) de determinados espacios considerados sensibles.

Emanuel "Chris" Welch habla de su propuesta de ley HB 5024 para limitar la ubicaciones de los centros de detención

“Para mí, este no es un debate político abstracto. Es algo personal y profundamente local”, dijo Welch en un comunicado luego de presentar su propuesta.

La disposición alcanza tanto instalaciones nuevas como aquellas que puedan proyectarse en el futuro dentro del territorio estatal.

Entre las áreas incluidas se encuentran:

Las escuelas.

Los centros de cuidado infantil.

Los hogares destinados al cuidado de niños.

También quedan comprendidas las viviendas particulares y los proyectos de vivienda pública, independientemente de la dirección postal de los inmuebles.

La lista también contempla parques públicos, reservas forestales, cementerios y lugares destinados al culto religioso.

La norma establece así una separación entre estos espacios y las futuras instalaciones utilizadas para la detención de personas por cuestiones migratorias.

El concepto de centro de detención utilizado por la legislación incluye instalaciones de propiedad, alquiler u operación gubernamental o federal cuyo objetivo principal sea custodiar personas por razones migratorias, procesarlas para una eventual deportación o determinar su condición de ciudadanía.

La ley prohíbe que cualquier centro de detención de inmigrantes sea ubicado, construido u operado dentro de una distancia de 1500 pies de los límites de propiedad de lugares sensibles X (@TomHoman_)

“Esta ley dice algo muy simple y muy razonable: los centros de detención no tienen cabida en medio de nuestros barrios”, dijo Welch.

“Esas instalaciones no solo afectan a las personas dentro de ese edificio. Afectan a cada niño que va a la escuela, a cada adulto mayor que mira por la ventana y a cada familia que intenta vivir en paz”, señaló.

ICE, CBP y DHS: qué agencias federales alcanza la nueva ley de Illinois

La legislación menciona de manera expresa a varias dependencias federales. Entre ellas aparecen:

El ICE.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Entidades que trabajen bajo contrato con esos organismos.

La medida fue debatida en el contexto generado por el centro utilizado por el ICE en Broadview, una localidad del oeste del área de Chicago.

El proyecto de ley surgió tras la controversia en la instalación del ICE en Broadview, Illinois, durante la Operación Midway Blitz SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante la denominada Operación Midway Blitz, el establecimiento fue empleado para retener a personas detenidas en los operativos migratorios desarrollados en la región.

Según lo retomado por Capitol News Illinois, algunos detenidos permanecieron allí durante períodos de hasta tres semanas .

. El lugar fue utilizado anteriormente para procesamientos de corta duración, pero durante la operación pasó a funcionar como espacio de detención .

. Un juez federal señaló a finales del año pasado que el establecimiento había adquirido características propias de una prisión.

Centro del ICE en Broadview: por qué la nueva ley de Illinois no obliga a cerrarlo

Welch señaló durante el debate legislativo que el proyecto no tiene efecto retroactivo. Por esa razón, la norma no dispone el cierre ni la reubicación del centro existente en Broadview, ni alcanza a otras instalaciones que ya sean propiedad del gobierno federal.

“Este proyecto de ley trata sobre la seguridad pública”, indicó Welch sobre las futuras instalaciones. “Trata sobre la dignidad humana y trata de establecer un límite claro: las comunidades de Illinois no deben ser obligadas a servir como escenario para el miedo y la intimidación”, agregó.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, indicó que algunas viviendas se encuentran a unos 600 pies (182 metros) del establecimiento. “Eso no es una estadística. Son personas, familias, niños, individuos cuyas vidas cotidianas se ven directamente afectadas por lo que sucede alrededor de ese centro”, señaló.