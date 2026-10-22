El informe del DHS que revela cómo la administración Trump deportó a casi un millón de inmigrantes hasta julio de 2026

El gobierno de Donald Trump aceleró las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos durante sus primeros 18 meses de gestión, con cifras que superan el ritmo registrado durante el gobierno de Joe Biden y el primer mandato del republicano. Un análisis basado en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) refleja el endurecimiento de la política migratoria.

El DHS realizó cerca de 980.000 deportaciones hasta julio de 2026

El DHS completó aproximadamente 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

La cifra surge de un análisis del Migration Policy Institute (MPI), elaborado a partir de datos de la agencia federal obtenidos mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Estos son los principales datos que surgen del informe:

El ritmo de expulsiones superó el registrado durante la administración Biden y el primer gobierno de Trump, aunque permaneció por debajo de los niveles alcanzados a comienzos de la década de 2000.

superó el registrado durante la administración Biden y el primer gobierno de Trump, aunque permaneció por debajo de los niveles alcanzados a comienzos de la década de 2000. El 69% de las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) correspondió a inmigrantes sin autorización que habían sido interceptados inicialmente en la frontera .

realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) correspondió a sin autorización que habían sido . El ritmo anualizado para el año fiscal 2026 apuntaba a unas 660.000 deportaciones, un 26% por encima del promedio de los años fiscales 2021 a 2024.

para el año fiscal 2026 apuntaba a unas 660.000 deportaciones, un de los años fiscales 2021 a 2024. Una proporción importante de los inmigrantes deportados llevaba años en EE.UU. y no tenía condenas penales.

El análisis del Migration Policy Institute destaca que el aumento de las deportaciones se produjo incluso cuando los encuentros en la frontera entre EE.UU. y México se encontraban en mínimos históricos.

Trump aceleró las deportaciones, pero no alcanzó los máximos históricos

El volumen de deportaciones registrado durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump se ubicó por encima de los niveles de los gobiernos anteriores, aunque todavía lejos de los récords históricos.

El informe aclara que la categoría de deportaciones utilizada en el análisis comprende tanto las expulsiones formales como las órdenes de retorno. Por eso, el total no debe interpretarse como el número de personas sometidas a una orden formal de expulsión: incluye diferentes mecanismos mediante los cuales los inmigrantes abandonaron el país norteamericano.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, el DHS ejecutó aproximadamente 980.000 expulsiones de migrantes ICE

El documento del MPI señala que el segundo mandato de Trump concretó 580.000 expulsiones y que, al anualizar los datos, presenta un promedio de 380.000 por año. Esa cifra se mantiene por debajo del récord del año fiscal 2013, cuando se concretaron 432.000 bajo el mandato de Barack Obama.

Los arrestos dentro de Estados Unidos ganaron peso en las deportaciones

Uno de los cambios más relevantes identificados por el MPI es el aumento de las expulsiones derivadas de arrestos efectuados en el interior del territorio estadounidense.

Aunque aumentaron con respecto a años anteriores, las cifras de deportaciones del segundo gobierno de Trump están por debajo del récord Fotomontaje editado con IA

Aunque las personas interceptadas inicialmente en la frontera aún representan la mayoría de las deportaciones, la participación de los casos originados dentro del país norteamericano creció durante el período estudiado.

Según el informe, los arrestos en el interior representaron el 28% de las deportaciones en 2025. Para julio de 2026, esa proporción aumentó al 39%, lo que muestra un desplazamiento progresivo hacia las actuaciones realizadas dentro de las comunidades estadounidenses.

El ritmo mensual de estas deportaciones también se aceleró. Durante los primeros tres meses del segundo mandato de Trump, las expulsiones derivadas de arrestos en el interior promediaron unas 8000 por mes, mientras que entre mayo y julio de 2026, el promedio subió a 19.000 mensuales, más del doble del nivel inicial.