Es venezolano y pide ser deportado tras siete meses detenido por el ICE: “Aquí adentro se vive una tortura”

Jeifrank Barreto, un inmigrante venezolano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lleva siete meses bajo custodia migratoria en Kentucky y afirma que ya no soporta las condiciones de encierro. El hombre quiere ser deportado a Venezuela, mientras su pareja expresa preocupación por su salud mental y por el tiempo que pasa lejos de su hijo.

Detenido por el ICE: las condiciones que denuncia el inmigrante venezolano

En una entrevista por videollamada desde el Centro de Detención de Oldham con Telemundo, Barreto describió el hacinamiento y cuestionó la alimentación que reciben las personas detenidas: “Aquí adentro se vive una tortura. Esto es horrible”.

Según su testimonio, el lugar en donde permanece encerrado está sobrepoblado y las condiciones son deficientes. “Es una celda para diez personas. Hay 20, diez en el piso”, relató durante el reportaje.

El venezolano también denunció que, en una ocasión, los detenidos recibieron alimento en mal estado. “Nos trajeron una comida que estaba podrida y uno no puede decir nada, no puede hacer nada, simplemente se la come”, sostuvo.

Ante las denuncias sobre la alimentación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió el servicio y señaló que las comidas son supervisadas por dietistas certificados, según indicó la agencia federal estadounidense al medio. A pesar de la respuesta oficial, la denuncia de Barreto se suma a reclamos similares que hicieron migrantes detenidos en diversos centros.

El venezolano presentó apelaciones de asilo y fianza, pero sigue detenido

Según relató a Telemundo, Barreto perdió sus apelaciones de asilo y fianza durante los meses que lleva bajo custodia migratoria. Ante esa situación, ahora expresa su deseo de regresar a Venezuela mediante una deportación.

De acuerdo con su testimonio, uno de los mayores problemas es que la detención lo mantiene alejado de su hijo. Cuando fue arrestado, el niño tenía tres meses y ahora está cerca de comenzar a caminar. Barreto se perdió buena parte de esa primera etapa de su crecimiento mientras permanecía recluido en Kentucky.

Jeifrank Barreto fue detenido por el ICE, a pesar de que aseguró que tenía sus documentos en regla y un asilo en trámite ICE

Su pareja manifestó preocupación por el impacto emocional del encierro. “Sé que él está entrando en un cuadro de depresión que ya me está preocupando”, declaró durante la entrevista.

La familia también recurrió a la vía judicial. Según el registro público del caso Barreto Morales v. Tindall, el 5 de abril de 2026 se presentó un recurso de habeas corpus, un recurso para cuestionar la detención que podría haber derivado en la libertad del venezolano.

Sin embargo, el expediente registra que el caso fue desestimado el 13 de agosto.

El venezolano detenido por el ICE asegura que había pedido asilo

El DHS sostuvo que Barreto tenía una condena por conducir sin licencia y que buscaba trabajar sin autorización, según el reportaje de Telemundo.

Mientras sigue detenido por el ICE, el venezolano pidió ser deportado a Venezuela Yuki Iwamura - FR171758 AP

El hombre rechazó las acusaciones de las autoridades federales y aseguró no solo que contaba con los documentos requeridos, sino también que tenía un estatus en trámite ante el gobierno estadounidense: “Tengo licencia, tengo permiso de trabajo. Tenía un asilo en curso”.