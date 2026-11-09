El jefe del DHS confirmó que podrían activarse operativos del ICE en Thanksgiving: “En los 365 días del año”

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantienen los arrestos de inmigrantes en todas las fechas del año, incluido el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). El mensaje se publicó el 4 de noviembre de 2026, un día después de las elecciones de medio término. En el Congreso, donde los demócratas controlan ambas cámaras, se prevé que se cuestionen las acciones del ICE.

El DHS ratifica la continuidad de los operativos migratorios en Thanksgiving

Según una publicación de Mullin en X, los agentes del ICE persiguen y arrestan a inmigrantes ilegales criminales los 365 días del año.

El funcionario mencionó el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Día de las Elecciones.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que el ICE arresta a inmigrantes los 365 días del año, incluido Thanksgiving KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Horas antes, Mullin había escrito en la misma red que las deportaciones continuarían.

Agregó que la administración Trump no se disculpará por priorizar la seguridad de los estadounidenses al arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales.

Deportaciones del ICE tras las elecciones de medio término 2026

Los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Se prevé que cuestionen las acciones del presidente y de las agencias que aplican las leyes de inmigración.

Los republicanos analizan los resultados, que derivaron en la pérdida de siete escaños en el Senado.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, abordó temas críticos sobre la política migratoria actual en una entrevista y advirtió que el gobierno irá por la deportación de inmigrantes haitianos cuyo TPS expiró @secretarymullin

Houston limita la comunicación de la policía con el ICE en Texas

El 6 de noviembre, el alcalde de Houston, John Whitmire, firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74, dos días después del mensaje de Mullin. La norma regula la comunicación entre el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y el ICE.

El HPD tiene prohibido comunicarse con el ICE, salvo que una persona deba ser fichada en una cárcel municipal o del condado tras un arresto por nuevos cargos penales o por órdenes judiciales pendientes.

El discurso de Mullin que despertó críticas en el Partido Republicano

Whitmire dijo que no quiere que las personas se preocupen por sus empleos, sus familiares o sus estudiantes, y que la medida promueve la seguridad pública.

Mullin respondió desde sus redes sociales con críticas a los políticos que defienden los santuarios. Sostuvo que, cuando socios estatales, locales y federales trabajan juntos para expulsar a inmigrantes ilegales criminales, todos ganan.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.