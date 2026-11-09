El vecino de Pilar que amenazó de muerte al Papa será indagado por “intimidación pública con finalidad terrorista”

El vecino de Pilar detenido el sábado acusado de haber anunciado su intención de matar al Papa León XIV durante su visita a la Argentina, será indagado mañana por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por los delitos de “amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista”.

Así lo adelantaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de Damián Giles, de 49 años, que fue detenido por personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en su casa de la localidad pilarense de Villa Rosa.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del caso, la investigación comenzó el viernes pasado después de que en el número de emergencia 911 del Ministerio de Seguridad bonaerense se recibiera una llamada donde una voz masculina anunciaba que iba a matar al Papa.

“En la llamada, el sospechoso profirió expresiones intimidatorias consistentes en que iba a atentar contra la vida del Sumo Pontífice, circunstancia que motivó la intervención de la Justicia federal. Atento a la urgencia y a las particularidades del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal verbalmente, más allá de la posterior intervención formal en el expediente”, dijeron fuentes de la PFA.

El allanamiento de la Policía Federal Argentina en Pilar

Además del DUIA se sumaron a la investigación agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y personal de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Transcurridas 24 horas desde el inicio de la investigación y como resultado de múltiples tareas y análisis realizados, se logró identificar y localizar un domicilio vinculado al sospechoso. Por orden de la Justicia se hizo un allanamiento en Pilar. En el procedimiento se detuvo a la persona que estuvo detrás de la llamada intimidatoria”, agregaron las fuentes consultadas.

Giles trabaja como obrero y se le secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido el que se utilizó para hacer la amenaza. Todos los móviles serán peritados.

Para llegar al sospechoso se ordenaron escuchas telefónicas. Además, se utilizó un sistema tecnológico que permitió “geolocalizar el terminal móvil empleado para concretar las amenazas”.

El otro detenido

Se trata de la segunda persona arrestada preventivamente durante la visita del papa León XIV. Ayer fue detenido en Palermo Tomás Eduardo Natenzon, un bombero voluntario de 25 años que intentó burlar el anillo de seguridad para llegar al escenario donde el Sumo Pontífice celebró misa.

Natenzon fue detenido ayer por personal de la Policía de la Ciudad en la Avenida del Libertador y John F. Kennedy, en las cercanías del Monumento de los Españoles.

“Cuando fue detenido tenía en su poder equipos de comunicación. La moto que conducía llevaba colocada una chapa patente diplomática apócrifa, balizas policiales y una bandera papal. Simulaba ser una persona de la organización”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes policiales.

Además, tenía en su poder una credencial falsa con la que se presentaba como enlace con el Vaticano, con el cargo de director de Infraestructura Trunking.

Tras la detención, la jueza federal María Servini le dio intervención al DUIA. La magistrada, además, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en un edificio de la avenida Santa Fe al 3900.

Personal del DUIA, a cargo del operativo, secuestró en la casa de Natenzon una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, 65 balas, dos cargadores y numerosos equipos de comunicación, un cuaderno con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, dos teléfonos celulares, cámaras corporales, una placa similar a las que usan los policías, un parche de jerarquía policial correspondiente al grado de oficial ayudante, tres notebooks y un disco de almacenamiento externo, entre otros elementos.

Mañana será indagado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.