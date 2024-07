El mapa de los argentinos en Estados Unidos: estas son las zonas y ciudades donde aumentaron su presencia

Escuchar

Los argentinos que se mudan a Estados Unidos lo hacen en su gran mayoría a cinco estados, según el último censo de ese país. No obstante, si se les quiere encontrar en gran cantidad, hay determinadas ciudades que son las más elegidas por los nacidos en este país de América del Sur.

Gran parte de la población argentina que llegó a Estados Unidos en los últimos 20 años se ubicó principalmente en tres grandes áreas metropolitanas

Un análisis del Pew Research Center, basado en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos, indica que, para 2021, había 290 mil argentinos que vivían en EE.UU. Esos hispanos ocupaban el puesto 14 entre los orígenes latinos que emigraron a EE.UU.

Entre el comienzo del nuevo siglo y 2021, la cantidad de argentinos en Estados Unidos se multiplicó, al pasar de 110 mil a 290 mil migrantes. Por su parte, la población del país sudamericano nacida en el extranjero y que vivía en Norteamérica, pasó de ser 85 mil a 160 mil. Mayormente, se concentra en los estados de: Florida (23%), California (20%), Nueva York (10%), Texas (8%) y Nueva Jersey (6%).

Florida: en el sur es donde más argentinos hay

Pew Research tabuló los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense con la Serie Integrada de Microdatos de Uso Público (Ipums, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Minnesota. Eso dio como resultado que el área metropolitana donde más argentinos hay es la de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, en Florida.

Esta zona es la novena más grande de Estados Unidos y comprende los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. A su vez, aquí hay ciudades importantes como Miami Beach‎, Hialeah‎, Fort Lauderdale‎, Coral Springs, Boca Raton, ente otras.

Gran parte de la población argentina que llegó a Estados Unidos en los últimos 20 años se ubicó principalmente en tres grandes áreas metropolitanas

Según Pew Research, en las ciudades de estos condados viven 50.000 argentinos. Sin embargo, el portal Data USA considera que son 54.351. Es decir, tiene una mínima variación.

En total, para 2022, el 41,4% de los residentes de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach habían nacido en el exterior. Esto sería, 2,54 millones de personas sobre los 6,12 millones que residen en ese lugar.

“Los cinco grupos étnicos más grandes en Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach son blancos no hispanos (28,8%), blancos hispanos (21,9%), negros o afroamericanos no hispanos (19,7%), dos o más (18,1%) y otros (4,94%)”, explica el portal. Más del 83% ya eran ciudadanos estadounidenses en 2022.

Área metropolitana de Nueva York: la más grande del mundo

Uno de los lugares donde más argentinos emigraron es al área metropolitana de Nueva York–Newark–Jersey City, la cual se encuentra en tres estados: Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Es considerada la más grande del mundo porque agrupa a más de 20 millones de personas en 23 condados, con ciudades centrales como la gran manzana.

Las tabulaciones de Pew Research marcan que en esta área se encuentran 40.000 argentinos. De los 19,9 millones de personas que vivían en esa área en 2022, el 29,3% eran extranjeros (5.83 millones aproximadamente).

“Los cinco grupos étnicos más grandes en Nueva York-Newark-Jersey City son blancos no hispanos (44,1 %), negros o afroamericanos no hispanos (15,3 %), asiáticos no hispanos (11,6 %), otros hispanos (10,7 %) y blancos hispanos (6,74 %)”, señala Data USA.

Gran parte de la población argentina que llegó a Estados Unidos en los últimos 20 años se ubicó principalmente en tres grandes áreas metropolitanas

La zona más grande de California

El área metropolitana Los Ángeles - Long Beach - Anaheim, en California, es la más grande y populosa del estado de la costa oeste. Tiene una población que supera los 13 millones de habitantes distribuidos en ciudades importantes como Los Ángeles, Long Beach, Pasadena, Glendale, Burbank, Santa Ana, Anaheim, Riverside, San Bernardino, Irvine y Ontario, entre otras.

Pew Research marca que dentro de esta área metropolitana hay 30.000 argentinos que migraron hacia Estados Unidos. De acuerdo con Data USA, serían 32.663 los residentes provenientes de ese país sudamericano. El 32,3% sobre el total de la población son extranjeros, es decir, 4,24 millones de personas.

“Los cinco grupos étnicos más grandes en Los Ángeles-Long Beach-Anaheim son blancos no hispanos (28,4 %), otros hispanos (20 %), asiáticos no hispanos (16,3 %), blancos hispanos (13,8 %) y dos o más (hispanos) (10 %)”, señala el portal.

