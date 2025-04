Miles de inmigrantes con parole humanitario ya no recibirá cupones de alimentos a partir de esta fecha de abril

Miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario perderán su elegibilidad para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como cupones de alimentos. Esta decisión, una de las primeras que tomó Donald Trump en este segundo mandato como presidente, finalmente ocurrirá a mediados de abril de 2025.

La fecha del fin del parole humanitario en EE.UU. y los cupones SNAP

El sitio Ayuda SNAP informó que el gobierno estadounidense solicitó a las agencias estatales que suspendan el acceso a los cupones SNAP a aquellos cuya permanencia legal temporal, otorgada bajo el parole humanitario, expire este jueves 24 de abril. Para mantener el beneficio, los usuarios deberán ajustar su estatus migratorio a categorías que califican para la asistencia, como asilo político o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Por decisión de la administración Trump, los beneficios del parole humanitario finalizarán este 24 de abril Mark Schiefelbein - AP

Esto perjudicará a aproximadamente 321 mil extranjeros, principalmente provenientes de Cuba y Haití, quienes ya no recibirán sus cupones de alimentos, lo que afectará considerablemente a las familias de menores recursos.

La medida, comunicada a través del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), fue fuertemente criticada por diversos grupos defensores de los derechos de los migrantes, como la Hebrew Immigrant Aid Society, que advirtió sobre el aumento de la inseguridad alimentaria y los problemas sociales derivados de esta decisión.

¿Quiénes conservarán los cupones SNAP?

Ayuda SNAP señaló que el acceso a este beneficio no será interrumpido para todos. Aquellos en proceso de asilo político, migrantes con TPS vigente, personas que ingresaron al país mediante canales como CBP One y ciudadanos oriundos de Cuba que hayan regularizado su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano no perderán sus privilegios en EE.UU. el 24 de abril.

Políticas migratorias más estrictas en EE.UU.

CNN indicó que este cambio forma parte de una serie de políticas migratoria más duras, promovidas por la administración Trump. El fin del parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con la revocación de permisos de trabajo, refleja las intenciones del gobierno estadounidense.

Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los países que se ven afectados por el fin del parole humanitario en EE.UU. - - Ukrainian Presidency

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la eliminación del acceso a distintos beneficios sociales para estos grupos en marzo pasado.

Alternativas y soluciones para que los migrantes en EE.UU. regularicen su estatus y mantengan los cupones SNAP

Ante la pérdida de acceso a los cupones de alimentos, CNN recomienda que los migrantes afectados busquen asesoría legal para explorar otras opciones de regularización de su estatus. Entre las alternativas disponibles se encuentran las solicitudes de asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el ajuste por vínculos familiares, que podrían permitirles seguir recibiendo apoyo gubernamental, incluido el SNAP.

El asilo en EE.UU. está disponible para personas que demuestren haber sufrido una persecución en su país de origen o que teman sufrir alguna en el futuro por motivos como su orientación política, religión o pertenencia a algún grupo social. Es importante que el solicitante esté presente en suelo estadounidense al momento de realizar su solicitud.

Las alternativas que tienen los migrantes tras la pérdida del parole humanitario Imagen de Freepik

A su vez, se sugiere que los migrantes afectados por la perdida de los cupones de alimentos a partir del 24 de abril se acerquen a organizaciones comunitarias y bancos de alimentos locales que puedan brindar asistencia en momentos de necesidad.