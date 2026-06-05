El Senado aprobó US$70.000 millones para el ICE y la Patrulla Fronteriza: qué cambia para los migrantes

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que destinará US$70.000 millones adicionales para reforzar las operaciones de control migratorio durante los próximos tres años. La iniciativa, impulsada por los republicanos y considerada una victoria política para el presidente Donald Trump, todavía deberá ser considerada por la Cámara de Representantes.

Aprueban fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza: el alcance del paquete

Según informó Reuters, la votación final se realizó durante la madrugada del viernes y concluyó con un resultado de 52 votos a favor y 47 en contra. Ningún senador demócrata respaldó la propuesta y solamente una integrante republicana, la senadora Lisa Murkowski, votó en contra.

El ICE utiliza el sistema para obtener ubicaciones en tiempo real de dispositivos celulares Archivo

La legislación contempla la entrega de US$70.000 millones adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, agencias bajo la órbita del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para fortalecer las tareas de aplicación de las leyes migratorias.

Tras la aprobación del Senado, la medida será enviada a la Cámara de Representantes para su consideración definitiva, votación que se espera para la próxima semana.

Qué implica el financiamiento para el ICE, la Patrulla Fronteriza y los controles migratorios

El paquete está orientado a financiar las operaciones durante los próximos tres años del ICE y la Patrulla Fronteriza, las dos agencias encargadas de ejecutar las políticas migratorias de la administración Trump.

De acuerdo con la información publicada por Reuters y Associated Press, el dinero permitirá financiar durante los próximos tres años las operaciones de deportación, detención y vigilancia migratoria impulsadas por el gobierno federal.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El objetivo declarado por la Casa Blanca es ampliar la capacidad operativa de estas agencias para sostener una política más agresiva contra la inmigración irregular.

Entre las áreas que podrían verse fortalecidas con estos recursos se encuentran:

Las operaciones de detención de inmigrantes.

Los procesos de deportación en todo el territorio estadounidense.

Las actividades de vigilancia y control en la frontera.

El despliegue de agentes y recursos logísticos.

La continuidad de programas federales de aplicación de las leyes migratorias.

El plan migratorio de Trump suma fondos para deportaciones, detenciones y vigilancia

Según Reuters, los recursos ayudarán a sostener la estrategia de deportaciones que la administración Trump implementa en distintas regiones del país norteamericano.

Los republicanos argumentaron que era necesario fortalecer a las agencias migratorias y acusaron a los demócratas de obstaculizar la financiación de organismos clave para la seguridad fronteriza.

Por su parte, los legisladores demócratas sostuvieron que cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional debería incluir restricciones a las prácticas de control migratorio y mayores garantías para las personas detenidas.

Associated Press recordó que los demócratas habían bloqueado durante meses la aprobación de estos recursos mientras exigían cambios en determinadas políticas de aplicación de la ley migratoria.

Entre sus reclamos figuraban una mejor identificación de los agentes federales y una mayor utilización de órdenes judiciales en algunos procedimientos.

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Qué puede cambiar para los migrantes si la Cámara aprueba el proyecto

Si la Cámara de Representantes ratifica el proyecto, el gobierno federal dispondrá de una inyección extraordinaria de recursos para ampliar las capacidades de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Esto podría traducirse en una intensificación de las operaciones migratorias, una mayor capacidad para ejecutar deportaciones y un fortalecimiento de los controles fronterizos. El financiamiento también permitiría sostener durante varios años las prioridades migratorias establecidas por la administración Trump.

Para los migrantes que se encuentran en situación irregular dentro de Estados Unidos, el nuevo presupuesto podría significar una mayor presencia de agentes federales y un incremento de las acciones de fiscalización migratoria.

No obstante, los detalles específicos sobre la distribución de los recursos y las medidas concretas que se implementarán dependerán de las decisiones posteriores del Departamento de Seguridad Nacional.