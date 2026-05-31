Nueva York avanza contra el ICE: los migrantes podrán demandar a agentes por violar sus derechos
Una ley propuesta por Kathy Hochul habilita las presentaciones judiciales contra la agencia
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incluyó en el presupuesto del año fiscal 2027 una propuesta de ley que permite demandar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los migrantes podrán tomar acciones legales cuando se vulneren sus derechos.
Los migrantes podrán demandar a agentes del ICE en Nueva York
Dentro del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027, Hochul incluyó un amplio conjunto de leyes destinado a “proteger a los neoyorquinos de la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración”, según especificó en un comunicado. Entre otras acciones, se abrió la posibilidad de tomar acciones legales cuando se violen los derechos de las migrantes.
Según el anuncio del gobierno estatal, anteriormente se podía denunciar a funcionarios estatales y locales, pero las acciones legales contra oficiales federales estaban muy limitadas bajo la ley.
Si bien el anuncio no establece acciones específicas, el objetivo principal es responsabilizar a los agentes migratorios por “abusos de poder o extralimitaciones en sus funciones”.
“Los abusos flagrantes de poder por parte del ICE no se tolerarán en Nueva York. Por eso hemos promulgado un conjunto integral de políticas para exigirle responsabilidades al ICE”, declaró Hochul. Además, la gobernadora aseguró que esta legislación puede ser pionera para que otros estados impulsen reglas similares.
Fin de acuerdos 287(g) con el ICE en Nueva York y enfoque local
Además de la posibilidad de demandar, el plan presentado por Hochul introduce los siguientes límites a la cooperación policial con las autoridades federales:
- Gobiernos locales, la policía y servicios penitenciarios no pueden firmar acuerdos 287(g) o similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales para fines de control migratorio civil.
- Prohibición de pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes.
- Queda prohibido modificar la zonificación para permitir la edificación o el uso de instalaciones como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.
- No se pueden utilizar agencias civiles estatales y locales, así como recursos de escuelas públicas para actividades de control migratorio civil.
- Restricción para interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.
- Prohibición a los oficiales locales de divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a funcionarios del ICE como intérpretes.
- Queda prohibido trasladar a un estudiante a custodia migratoria.
Mascarillas y zonas sensibles: las nuevas restricciones al ICE en Nueva York
La disposición legal incluida por Hochul en el presupuesto también prohíbe a los funcionarios estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público, una práctica que fue cuestionada durante los operativos de 2025.
El comunicado aclara que se excluyen el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas de la definición de cubrebocas. Sobre las sanciones, infringir la ley deliberadamente constituye una infracción y la reincidencia, un delito menor.
Además, se incluye la restricción a todos los empleados civiles estatales, locales y escolares de permitir el acceso a cualquier área no pública de una instalación estatal o administrada por el Estado a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.
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