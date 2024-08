Emigró de Guatemala a Oklahoma y fundó un restaurante famoso por sus sabores centroamericanos: la historia de Kakao

La chef Verónica Zelada, propietaria y alma mater del restaurante Kacao, en Oklahoma, fue nominada para el premio Mujer del Año 2024, que otorga el diario de negocios Journal Record, por su afán de excelencia y servicio. La noticia sobre esa nominación, difundida por el diario Guatemelate, se suma a una importante nómina de reconocimientos que Zelaya tiene en su haber.

Entre los destacados galardones y reconocimientos, en 2018, People eligió a Kacao como “el lugar favorito para desayunar del estado de Oklahoma”, mientras que su dueña, entre varias condecoraciones, ostenta el Oklahoma Human Rights Awards, en reconocimiento a su trabajo y apoyo a la comunidad de mujeres migrantes. Sin embargo, en la historia de esta exitosa mujer de Guatemala no siempre todo fueron premios y reconocimientos.

Zelada emigró a Estados Unidos por primera vez en 1982, junto a su marido, pero regresó a Guatemala seis años después, cuando su tercer embarazo comenzó a complicarse. Ya en 2001, separada, y con sus tres hijos Alex, Ana Iris y Luigi, decidió emprender de nuevo el proyecto de establecerse en EE.UU. en busca de una vida mejor y de dejar definitivamente atrás una etapa muy dura marcada por la violencia intrafamiliar, según se refiere en el sitio web de Kacao.

En este retorno, su primer destino fue California, desde donde se trasladó a Oklahoma y empezó a trabajar como personal de maestranza para el turno noche de una institución educativa. Luego de un tiempo, tuvo su primer acercamiento al rubro gastronómico como mesera del café Don Brasil. Allí, además de servir las mesas y lavar los platos, empezó a vislumbrar su toque especial para la comida.

A partir de esa revelación, con su empuje y determinación característicos, en 2004,Zelada abrió su primer local “El Portal Café”, que rápidamente se convirtió en un éxito y funcionó hasta 2007. “A pesar de que el restaurante se volvió popular, era un poco pesado para mi mamá y lo vendió”, rememora Luidgi Del Cid, uno de los hijos de Zelada en diálogo con Soy Migrante y, aunque el proyecto no continuó, sirvió para que definitivamente Zelaya se enfocara en la gastronomía y en ahorrar el dinero suficiente para concretar su sueño del local propio con mayor espalda financiera.

“Todos decidimos qué persona ser, mi mamá es mi ejemplo. Viajé con mi mamá desde Guatemala, México, cruzamos la frontera, dormimos en las calles de California, después en las calles de Oklahoma, pero mi mamá siempre se enfocó en cuidarnos y salir adelante”, destaca Luidgi.

Dos trabajos en reconocidos negocios de comida, el restaurante italiano Olive Garden y en The Cheesecake Factory, y un objetivo sumamente claro fueron las claves para que el 26 de enero de 2011, Kacao pudiera abrir sus puertas al público con su propuesta que combina los sabores y aromas de su Guatemala natal con la idiosincrasia del paladar estadounidense.

“Nuestro menú ofrece desayunos caseros del sur de México, Guatemala y América del Sur. Tenemos un fuerte enfoque en la cocina guatemalteca porque venimos de allí. Sin embargo, tenemos elementos del menú que están inspirados en otros países como El Salvador, el sur de México y Brasil”, cuentan desde la web de la empresa, donde destacan que cuentan con café importado de Guatemala. “La vida es un viaje, y cada comida es una aventura que espera ser saboreada”, dice Zelada.

Uno de los elegidos de Kacao, siempre antes o después va un café

Dentro de su menú, además de obligado café espresso, desde SoyMigrante señalan que mejores platos de Kacao son el Tikal, una variación de huevos con carne con el twist americano acompañados de frijol negro, chorizo, tortillas de maíz; el French, una cubierta que trae crema de queso, caramelo, banano y frustos del bosque, y los Motuleños, una base de tortillas de maíz con frijol arriba, huevos, salsa ranchera, aguacate, queso fresco, queso feta y rodeado por chips.

Como punto en común en este mix de sabores y orígenes que ofrece Kacao, la esencia de lo casero sobrevuela cada plato. “Si nuestros platos no te recuerdan a casa, ¡aún no has pedido suficiente comida!”, apuestan desde este lugar, forjado por una migrante cuya inspiradora historia es motivo de orgullo para toda su familia y la comunidad de Oklahoma.

