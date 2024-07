Es mexicana, cometió este error en su trámite migratorio y no podrá volver a Estados Unidos por 10 años

Escuchar

Silvia Núñez Sepúlveda, una mexicana de 53 años, no podrá volver a ingresar a Estados Unidos por diez años, tras haber cometido un error al realizar sus trámites migratorios. Ahora, la mujer y su familia atraviesan una dramática situación, ya que quedaron separados: ella, en Jalisco, y su esposo y sus tres hijos, en Los Ángeles.

La mujer contó que recibió ese duro castigo cuando intentó hacer un ajuste de su estatus migratorio en el consultado de Estados Unidos de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

En declaraciones a Univisión, Silvia explicó que llegó a esa oficina llena de esperanzas, ya que cuando concluyera el trámite podría reunirse con su familia tranquila. Había hecho las cosas con tiempo, incluso uno de sus tres hijos solicitó hace siete años un turno para que pudiera tramitar la residencia permanente.

Sin embargo, cuando Núñez Sepúlveda llegó al consulado para el ajuste de estatus migratorio, las cosas no salieron como esperaba y rechazaron su pedido. “Me dijeron que me lo habían negado”, contó y explicó que las razones que le dieron fueron que “tenía múltiples entradas” a los Estados Unidos y que “el perdón que yo llevaba no era suficiente para las entradas que yo tenía”. De esta manera, Silvia recibió como castigo una prohibición para volver a entrar a EE.UU. por un plazo de diez años.

Qué dijeron en el consulado de Estados Unidos en Ciudad de Juárez

Silvia cuenta que ella había mencionado esas entradas a EE.UU. “cuando le llenaron los papeles” del trámite, por lo que en el Consulado le respondieron que “no la habían ayudado bien” con los papeles. Núñez Sepúlveda había hecho su proceso migratorio con una notaria.

Amazon, Google y Microsoft fueron las tres grandes empresas que más Green Card patrocinaron en los últimos años Freepik

Sobre este punto, el director Ejecutivo de la oficina para asuntos migratorios de Los Ángeles, Rigoberto Reyes, explicó que “en Estados Unidos un notario público no es un abogado” y “no tiene derecho a ofrecer servicios de inmigración, donde dan asesoría legal”. En este sentido, remarcó que un notario “solo puede llenar papeles, siguiendo las instrucciones que nosotros les demos, pero no pueden decirnos cómo calificamos, qué hacer para calificar y qué pasos tomar”.

Silvia recuerda cómo tomó la noticia de que no podrá volver a entrar a los Estados Unidos por diez años para reunirse con su familia. “Me volví loca”, contó entre llantos.

Ahora ella, sus hijos y su esposo se mantienen comunicados a través de videos llamadas y por teléfono. Esta situación es muy dolorosa para todos los integrantes de la familia.

Estos son los requisitos para obtener la green card

Para tramitar la green card, los inmigrantes deben cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, deben residir en Estados Unidos durante los cinco años anteriores a la solicitud. Cabe aclarar que también es suficiente demostrar que se estuvo en el país por lo menos durante 30 meses en ese período.

Además, se requiere que cada aspirante haya residido en el mismo distrito del Uscis durante los tres meses anteriores a la solicitud para reforzar su vínculo con la comunidad.

Haber cometido un delito puede ser causa de deportación y negación de la green card, por lo que los inmigrantes no deben tener antecedentes.

Modos de obtener la green card

Existen diferentes modos de obtener la residencia permanente en Estados Unidos: por conexión familiar, por asilo o refugio, por necesidad laboral o por lotería de Visas.

El Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad conocido como la “lotería de visas”, ofrece permisos a personas de países con un bajo índice migratorio Freepik

Por conexión familiar : los familiares de ciudadanos estadounidenses, ya sean padres mayores de 21 años, cónyuges o hijos solteros menores de 21 años.

: los familiares de ciudadanos estadounidenses, ya sean padres mayores de 21 años, cónyuges o hijos solteros menores de 21 años. Por asilo o refugio : las personas que buscan refugio o que fueron víctimas de un crimen violento en Estados Unidos pueden optar a la green card solo con estar físicamente en el país, llenar el Formulario I-589, no tener antecedentes penales y superar una entrevista con el encargado del asilo.

: las personas que buscan refugio o que fueron víctimas de un crimen violento en Estados Unidos pueden optar a la green card solo con estar físicamente en el país, llenar el Formulario I-589, no tener antecedentes penales y superar una entrevista con el encargado del asilo. Por necesidad laboral : los inmigrantes pueden tramitar la residencia permanente gracias a sus empleos y son divididos por orden de prioridad en las categorías de Primera preferencia (EB-1), Segunda preferencia (EB-2) y Tercera preferencia (EB-3).

: los inmigrantes pueden tramitar la residencia permanente gracias a sus empleos y son divididos por orden de prioridad en las categorías de Primera preferencia (EB-1), Segunda preferencia (EB-2) y Tercera preferencia (EB-3). Por lotería de Visas: todos los años se otorgan alrededor de 50.000 permisos de residencia permanente en una lotería de visas a personas que llegaron desde países con un bajo índice migratorio.

LA NACION