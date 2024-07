Emigró sin papeles a EE.UU. y vio cómo deportaban a su papá, pero logró graduarse de la universidad: “Los sueños se logran”

Escuchar

Gisselle García-José es una inmigrante indocumentada mexicana que luego de años de esfuerzo logró graduarse en Ciencias en Administración de Empresas en Análisis de Negocios de la Universidad de Elon, en Estados Unidos. Tras trabajar en el sector de la construcción, y a partir de distintas becas de estudio, pudo salir adelante y creó un grupo para ayudar e inspirar a otros estudiantes sin papeles. Además, reveló la frase de su padrastro que la motivó a cumplir sus sueños: “Un lápiz pesa menos que una pala”.

Gisselle cursó la carrera de Ciencias en Administración de Empresas en Análisis de Negocios de la Universidad de Elon, en Estados Unidos Linkedin/Gisselle Garcia-Jose

En 2004, cuando tenía apenas dos años, la niña nacida en Oaxaca, México, debió migrar junto a sus padres a Estados Unidos y comenzar de cero, según contó a La Noticia. Aunque recuerda su infancia con felicidad, Gisselle sufrió un temprano revés de la vida, cuando su padre fue deportado. “Ver cómo mi familia estaba siendo deportada fue una llamada de atención bastante fuerte, porque ahí comprendí que el mundo no era tan seguro como lo pintaban y que yo iba a tener varios desafíos al ser inmigrante”, señaló.

Al no poseer un estatus migratorio legal, la mayor de tres hermanas no podía obtener su licencia de conducir ni tampoco conseguir un trabajo. “Esto me dolía mucho porque lo único que quería hacer era poder ayudar a mi familia a cubrir los gastos de la casa y seguir estudiando”, dijo la joven mexicana, que en busca de un ingreso se puso a trabajar con su padrastro en el sector de la construcción.

Gisselle se graduó en la Universidad de Elon Linkedin/Gisselle Garcia-Jose

“Recuerdo mi primer día trabajando con mi papá, fue bastante difícil y llegué extremadamente cansada, pero él me dijo algo que realmente me impactó: ‘Un lápiz pesa menos que una pala’. Cuando él me dijo esto, comencé a llorar”, rememoró Gisselle, que rápidamente comenzó a buscar opciones para poder estudiar. Solicitó la beca Golden Door Scholar, que busca ayudar a los estudiantes indocumentados, con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y también logró conseguir la beca Odyssey, para estudiantes de primera generación.

La joven ganó múltiples premios en la Universidad de Elon Linkedin/Gisselle Garcia-Jose

De esta manera, Gisselle atravesó toda su carrera y el esfuerzo dio sus frutos: además de graduarse, ganó múltiples premios en esa institución, donde a su vez llegó a crear un grupo donde varios profesores se reunieron para explorar diferentes maneras de apoyo para estudiantes en situaciones similares. “Quiero usar mi historia para inspirar a la comunidad inmigrante a que sí se puede. Los sueños se pueden lograr si realmente te lo propones. Por eso instó a la comunidad inmigrante a que no se den por vencidos. Juntos podemos lograr mucho”, motivó la joven, que además emprendió con su propia consultora.

Si bien se desconoce el estatus actual de Gisselle, recientemente se dio a conocer una nueva acción ejecutiva que beneficiaría a miles de inmigrantes indocumentados. En específico, la medida promovida por el actual gobierno encabezado por el presidente Joe Biden, permitiría que 500 mil familias estadounidenses logren el estatus legal, así como 50.000 hijos inmigrantes menores de 21 años, cuyo progenitor esté casado con un ciudadano estadounidense, indicó un funcionario de la administración a CNN.

