Entra en vigor una regla del DHS y el Uscis elimina la actualización automática del permiso de trabajo EAD de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 14 de octubre en el Registro Federal una regla final, vigente desde ese mismo día, que vuelve permanente el fin de la extensión automática del permiso de trabajo, conocido como Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Quiénes pierden la extensión automática del EAD y quiénes conservan la protección

La norma adopta sin cambios una regla interina de 2025, así que el corte se mantiene en la misma fecha. Las renovaciones presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) desde el 30 de octubre de 2025 ya no prolongan hasta 540 días la validez del EAD mientras se resuelve el trámite.

La nueva clasificación del DHS, vigente desde el 14 de octubre, hace permanente el corte para las renovaciones presentadas desde el 30 de octubre de 2025 Fotomontaje realizado con IA

El gobierno argumentó que busca completar la verificación de antecedentes antes de extender una autorización. Desde esa fecha, el aviso de recibo I-797C de una renovación aclara que no constituye prueba de autorización de empleo. Tampoco sirve como prueba junto con una tarjeta vencida, según el Uscis.

Si el nuevo permiso no llega antes del vencimiento del anterior, el trabajador debe dejar su empleo hasta la aprobación.

La regla lo ilustra con un caso. Un solicitante de residencia tiene un EAD que vence el 30 de mayo de 2026 y pidió la renovación el 4 de febrero. Si su caso sigue pendiente, no puede trabajar desde el 31 de mayo.

La medida del DHS mantiene dos excepciones:

Las renovaciones presentadas antes del 30 de octubre de 2025 conservan la extensión de hasta 540 días.

Siguen vigentes las prórrogas fijadas por ley o por avisos del Registro Federal para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Cuántos solicitantes de asilo y de residencia dependen del permiso de trabajo

Los datos de la regla muestran el peso de dos categorías. Una agrupa a los solicitantes de asilo con caso pendiente (C08) y la otra, a quienes tramitan la residencia mediante un ajuste de estatus (C09). Juntas representaron cerca del 80% de las solicitudes del formulario I-765 entre enero de 2025 y junio de 2026.

La nueva clasificación del DHS, vigente desde el 14 de octubre, hace permanente el corte para las renovaciones presentadas desde el 30 de octubre de 2025 Fotomontaje realizado con IA

El volumen mensual cayó en ese período, según la misma tabla oficial:

Las solicitudes C08 bajaron de 240.060 en enero de 2025 a 32.472 en junio de 2026, alrededor de un 86% menos.

Las C09 pasaron de 64.106 a 36.455 en esos meses, un descenso cercano al 43%.

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 permisos podrían quedar sin validez durante un período de 18 meses a partir de mayo de 2027. Esos casos afectarían a entre 1700 y 2800 empleadores. El cálculo oficial incluye US$312,1 millones en costos de rotación de personal.

Cuándo renovar el EAD y qué deben hacer trabajadores y empleadores

El Uscis recomienda presentar la renovación hasta 180 días antes del vencimiento de la tarjeta. Al anunciar la regla interina, la agencia advirtió que cuanto más se demore la solicitud, mayor es el riesgo de una interrupción temporal de la autorización.

Los empleadores deben revisar el formulario I-9 en la fecha de vencimiento impresa en el EAD. La regla reconoce además que la tarjeta suele utilizarse para obtener otras credenciales, como licencias de conducir.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

La medida enfrenta litigios. En septiembre, el juez federal David O. Carter, del Distrito Central de California, concluyó que el DHS no justificó haber omitido el período de comentarios públicos al dictar la regla interina y el alivio alcanzó solo a los demandantes, cónyuges de titulares de visas H-1B. La versión final responde a los 653 comentarios recibidos después de la regla interina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.