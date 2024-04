Es venezolana, vivió un “déjà vu” en la Argentina y terminó en Miami: contó cómo fue empezar de cero dos veces

Escuchar

Una joven latina contó su historia a través de las redes sociales y recibió la atención de varios usuarios: dejó su Venezuela natal por la dura realidad que vivía en ese país y se mudó para Argentina, pero allí vivió un “déjà vu” y decidió armar nuevamente las valijas. Así fue que llegó hasta Miami, en Estados Unidos, donde reside desde hace unos dos años.

“Me fui hace ocho años de Venezuela por la situación económica, política y social. Emigré para Argentina y ahí pasó una especie de ‘déjà vu’, porque la situación económica también se empezó a complicar y me tocó emigrar nuevamente”, comenzó a relatar en su cuenta de TikTok @karina_guttierrez.

Por qué eligió emigrar a Estados Unidos

En esa segunda oportunidad, decidió emigrar a Estados Unidos. Es que allí vivían su hermano y su mamá. “Teniendo un respaldo familiar era más fácil”, explicó. Sin embargo, reconoció que no fue una decisión fácil: “Intentarlo de nuevo fue lo más difícil del mundo. Sin embargo, no me dio miedo. Estoy hoy en día agradecida de esos cambios que he tenido. No han sido fáciles, pero que me han hecho evolucionar como persona”.

Por último, le dejó un consejo a las personas que atraviesan una situación similar a la que ella enfrentó: “Si tienes miedo de comenzar de cero y te invade la ansiedad y todo ese tipo de cosas que aparecen cuando necesitas soltar una relación, cambiar de trabajo o cambiar de país, te recomiendo que lo hagas de todas maneras, porque todo va a estar bien e incluso mucho mejor”.

La publicación de la usuaria recibió gran cantidad de comentarios de personas que le contaban sus experiencias y le manifestaban su gratitud ante su testimonio. “Gracias, estoy como tú dices y no sé si largarme a otro lado, pero tengo miedo”, “Saludos, amiga, soy cubano y mi país está pasando por una crisis económica total igual que el suyo”, “Excelente mensaje, por más mensajes así en redes sociales” y “Hay que soltar el miedo e intentarlo las veces que sea necesario”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron debajo del video.

Su teoría sobre las personas “cero” y “plus 10″

Luego de que se viralizara su historia de vida, la joven venezolana publicó un nuevo video para desarrollar su teoría respecto de los dos tipos de personas que existen en este mundo: las personas cero y las personas plus 10. “Por favor, escúchalo y te pido que lo entiendas. Siempre nos vamos a encontrar dos tipos de personas en la vida”, expresó.

Acto seguido, se refirió a la publicación donde contaba su experiencia en otros países: “Más que explicarlo, lo voy a ejemplificar con algo real que me pasó hace unos días. Subí un video en el que contaba que me había ido de Venezuela hace ocho años, que viví en Argentina cinco años y que llevo viviendo dos años en Miami. Estos tipos de personas que les digo me gusta llamarlas personas cero y personas plus 10″.

“Aplica en todo los ámbitos de nuestra vida: amistades, relaciones, trabajo e incluso hasta familiares. Cuando alguien entra a nuestra vida, tenemos que pensar si lo que hace, dice o aporta, da cero o da plus 10″, completó.