El ICE lo oficializó: cobrará US$5300 a inmigrantes con orden de deportación que sean detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará a cobrar una tarifa de 5300 dólares a determinados inmigrantes con órdenes de deportación que sean detenidos a partir del 16 de octubre en Estados Unidos. La medida forma parte de los ajustes por inflación anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una notificación publicada el 1° de octubre en el Registro Federal.

¿Qué inmigrantes deberán pagar US$5300 al ICE desde el 16 de octubre?

La disposición establece que el nuevo importe se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y posteriormente sean arrestadas por agentes del ICE.

La legislación exige una citación válida y pruebas suficientes para resolver un proceso de expulsión en ausencia Fotomontaje realizado con IA

Esta categoría comprende a extranjeros que no asistieron a sus procedimientos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Para dictar una orden de este tipo, la legislación establece determinadas condiciones:

La persona o su abogado registrado debe haber recibido la notificación escrita correspondiente al procedimiento migratorio.

El extranjero debe haber faltado a la audiencia de deportación.

El DHS debe demostrar, mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes, que se entregó la notificación y que la persona está sujeta a expulsión.

El DHS también aplicará el nuevo cobro a extranjeros detenidos entre puertos de entrada

El ajuste anunciado para el año fiscal 2027 incluye una segunda categoría: inmigrantes considerados inadmisibles que sean detenidos entre puertos de entrada a Estados Unidos. En estos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrán determinar y recaudar el importe establecido.

La medida corresponde a la sección 100017 de HR-1 y alcanza a personas consideradas inadmisibles bajo la sección 212 de la INA 1182. Entre las situaciones contempladas se encuentran las de extranjeros que:

Están presentes en territorio estadounidense sin haber sido admitidos oficialmente o sin haber recibido un permiso de permanencia temporal (parole).

Ingresan al país nortearmericano por lugares distintos de los puntos autorizados.

Son considerados inadmisibles por otros motivos establecidos en la sección 212 de la legislación migratoria.

El incremento más reciente fue de US$170 y se calculó mediante un indicador oficial de precios Imagen ilustrativa generada con IA

¿Cómo aumentó la tarifa migratoria del ICE hasta llegar a US$5300?

El incremento responde al mecanismo de actualización anual por inflación que establece la One Big Beautiful Bill Act, identificada como HR-1 y promulgada el 4 de julio de 2025. La evolución de los importes fue la siguiente:

Fecha de entrada en vigor Tarifa 8 de septiembre de 2025 US$5000 1° de diciembre de 2025 US$5130 16 de octubre de 2026 US$5300

Para calcular el ajuste correspondiente al año fiscal 2027, el organismo utilizó el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés). El indicador pasó de 323,048 puntos en julio de 2025 a 333,918 en julio de 2026. Con esos valores, la autoridad federal aplicó un multiplicador de 1,03365 sobre el importe anterior.

La operación produjo un resultado de US$5302,62, que posteriormente se redondeó hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, conforme al procedimiento establecido por la legislación. De esta manera, el incremento respecto de la tarifa vigente durante el año fiscal 2026 es de US$170.

Las excepciones legales para inmigrantes con órdenes de deportación en ausencia

La sección 100016 de HR-1 contempla una excepción para quienes logren que se anule su orden de expulsión dictada en ausencia. La legislación establece dos situaciones que permiten solicitar la reapertura del procedimiento:

Circunstancias excepcionales: el extranjero puede presentar una moción dentro de los 180 días posteriores a la orden de deportación si demuestra que su inasistencia respondió a circunstancias excepcionales.

el extranjero puede presentar una moción dentro de los 180 días posteriores a la orden de deportación si demuestra que su inasistencia respondió a circunstancias excepcionales. Falta de notificación o detención previa: la solicitud puede presentarse en cualquier momento si la persona demuestra que no recibió el aviso correspondiente o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y faltó a la audiencia por causas ajenas a su voluntad.

El procedimiento de cobro continuará mediante notificaciones individuales a las personas alcanzadas por las disposiciones. El DHS informó que enviará las comunicaciones correspondientes e incluirá instrucciones para realizar el pago de los importes aplicables desde el 16 de octubre.