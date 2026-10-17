El ICE lo oficializó: cobrará US$5300 a inmigrantes con orden de deportación que sean detenidos
El pago también afectará a extranjeros considerados inadmisibles que sean interceptados fuera de los cruces fronterizos habilitados
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará a cobrar una tarifa de 5300 dólares a determinados inmigrantes con órdenes de deportación que sean detenidos a partir del 16 de octubre en Estados Unidos. La medida forma parte de los ajustes por inflación anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una notificación publicada el 1° de octubre en el Registro Federal.
¿Qué inmigrantes deberán pagar US$5300 al ICE desde el 16 de octubre?
La disposición establece que el nuevo importe se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y posteriormente sean arrestadas por agentes del ICE.
Esta categoría comprende a extranjeros que no asistieron a sus procedimientos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Para dictar una orden de este tipo, la legislación establece determinadas condiciones:
- La persona o su abogado registrado debe haber recibido la notificación escrita correspondiente al procedimiento migratorio.
- El extranjero debe haber faltado a la audiencia de deportación.
- El DHS debe demostrar, mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes, que se entregó la notificación y que la persona está sujeta a expulsión.
El DHS también aplicará el nuevo cobro a extranjeros detenidos entre puertos de entrada
El ajuste anunciado para el año fiscal 2027 incluye una segunda categoría: inmigrantes considerados inadmisibles que sean detenidos entre puertos de entrada a Estados Unidos. En estos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrán determinar y recaudar el importe establecido.
La medida corresponde a la sección 100017 de HR-1 y alcanza a personas consideradas inadmisibles bajo la sección 212 de la INA 1182. Entre las situaciones contempladas se encuentran las de extranjeros que:
- Están presentes en territorio estadounidense sin haber sido admitidos oficialmente o sin haber recibido un permiso de permanencia temporal (parole).
- Ingresan al país nortearmericano por lugares distintos de los puntos autorizados.
- Son considerados inadmisibles por otros motivos establecidos en la sección 212 de la legislación migratoria.
¿Cómo aumentó la tarifa migratoria del ICE hasta llegar a US$5300?
El incremento responde al mecanismo de actualización anual por inflación que establece la One Big Beautiful Bill Act, identificada como HR-1 y promulgada el 4 de julio de 2025. La evolución de los importes fue la siguiente:
|Fecha de entrada en vigor
|Tarifa
8 de septiembre de 2025
US$5000
1° de diciembre de 2025
US$5130
16 de octubre de 2026
US$5300
Para calcular el ajuste correspondiente al año fiscal 2027, el organismo utilizó el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés). El indicador pasó de 323,048 puntos en julio de 2025 a 333,918 en julio de 2026. Con esos valores, la autoridad federal aplicó un multiplicador de 1,03365 sobre el importe anterior.
La operación produjo un resultado de US$5302,62, que posteriormente se redondeó hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, conforme al procedimiento establecido por la legislación. De esta manera, el incremento respecto de la tarifa vigente durante el año fiscal 2026 es de US$170.
Las excepciones legales para inmigrantes con órdenes de deportación en ausencia
La sección 100016 de HR-1 contempla una excepción para quienes logren que se anule su orden de expulsión dictada en ausencia. La legislación establece dos situaciones que permiten solicitar la reapertura del procedimiento:
- Circunstancias excepcionales: el extranjero puede presentar una moción dentro de los 180 días posteriores a la orden de deportación si demuestra que su inasistencia respondió a circunstancias excepcionales.
- Falta de notificación o detención previa: la solicitud puede presentarse en cualquier momento si la persona demuestra que no recibió el aviso correspondiente o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y faltó a la audiencia por causas ajenas a su voluntad.
El procedimiento de cobro continuará mediante notificaciones individuales a las personas alcanzadas por las disposiciones. El DHS informó que enviará las comunicaciones correspondientes e incluirá instrucciones para realizar el pago de los importes aplicables desde el 16 de octubre.
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