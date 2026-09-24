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Está confirmado: desde el 1° de octubre cobrarán US$1060 por apelaciones de inmigración en Estados Unidos
La administración Trump fijó los nuevos montos que regirán para el año fiscal 2027, con un ajuste que llega hasta los formularios más usados por inmigrantes
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LA NACION
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) va a aplicar nuevas tarifas migratorias desde el 1° de octubre para apelaciones, mociones y solicitudes presentadas ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). El ajuste corresponde a la actualización anual por inflación prevista para estos trámites.
Cuánto costará apelar ante un juez de inmigración a partir del 1° de octubre
- El formulario EOIR-26, para apelar la decisión de un juez de inmigración, costará US$1060 desde el 1° de octubre.
- El monto se compone de US$950 bajo la One Big Beautiful Bill Act y US$110 de la tarifa preexistente.
- El mismo valor de US$1060 se aplicará al formulario EOIR-29, usado para recurrir decisiones de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
- Para el EOIR-45, apelación en casos disciplinarios de profesionales, el costo será de US$2070.
Impacto del cobro de US$1060 en mociones de reapertura y reconsideración
- Una moción para reabrir o reconsiderar una decisión de un juez de inmigración costará US$1095, con US$950 de la One Big Beautiful Bill Act y US$145 de la tarifa preexistente.
- Si la moción se basa en una solicitud de alivio exenta de tarifa, el costo será de US$950.
- Ese mismo valor rige para reconsiderar una resolución vinculada solo a una petición previa sin pago.
Cuáles son los formularios que suben de precio
- El EOIR-40, para solicitar suspensión de deportación, y el EOIR-42A, para cancelación de remoción de residentes permanentes, costarán US$730 cada uno.
- El EOIR-42B, para cancelación de remoción y ajuste de estatus de residentes no permanentes, pasará a US$1690.
- Según el organismo, la porción fija por ley subía de US$920 a US$950 este año fiscal, un incremento de US$30.
Cómo se calculó el aumento por apelaciones de inmigración
- El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (CPI-U) de julio 2026 frente al mismo mes de 2025, que fue del 3,4%.
- La One Big Beautiful Bill Act, ley de reconciliación presupuestaria vigente desde el 4 de julio de 2025, introdujo estos cargos obligatorios desde el año fiscal 2025 con actualización anual.
- Los montos se redondean hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, salvo la tarifa de asilo, que redondea al entero inferior.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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