Está confirmado: desde el 1° de octubre cobrarán US$1060 por apelaciones de inmigración en Estados Unidos

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) va a aplicar nuevas tarifas migratorias desde el 1° de octubre para apelaciones, mociones y solicitudes presentadas ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). El ajuste corresponde a la actualización anual por inflación prevista para estos trámites.

Cuánto costará apelar ante un juez de inmigración a partir del 1° de octubre

El formulario EOIR-26 , para apelar la decisión de un juez de inmigración, costará US$1060 desde el 1° de octubre.

, para apelar la decisión de un juez de inmigración, desde el 1° de octubre. El monto se compone de US$950 bajo la One Big Beautiful Bill Act y US$110 de la tarifa preexistente.

El mismo valor de US$1060 se aplicará al formulario EOIR-29 Fotomontaje realizado con IA

El mismo valor de US$1060 se aplicará al formulario EOIR-29 , usado para recurrir decisiones de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés).

, usado para recurrir decisiones de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés). Para el EOIR-45, apelación en casos disciplinarios de profesionales, el costo será de US$2070.

Impacto del cobro de US$1060 en mociones de reapertura y reconsideración

Una moción para reabrir o reconsiderar una decisión de un juez de inmigración costará US$1095 , con US$950 de la One Big Beautiful Bill Act y US$145 de la tarifa preexistente.

, con de la One Big Beautiful Bill Act y Si la moción se basa en una solicitud de alivio exenta de tarifa, el costo será de US$950.

Ese mismo valor rige para reconsiderar una resolución vinculada solo a una petición previa sin pago.

Si la moción se basa en una solicitud de alivio exenta de tarifa, el costo será de US$950 Imagen ilustrada con IA

Cuáles son los formularios que suben de precio

El EOIR-40 , para solicitar suspensión de deportación, y el EOIR-42A , para cancelación de remoción de residentes permanentes, costarán US$730 cada uno.

, para solicitar suspensión de deportación, y el , para cancelación de remoción de residentes permanentes, El EOIR-42B , para cancelación de remoción y ajuste de estatus de residentes no permanentes, pasará a US$1690.

, para cancelación de remoción y ajuste de estatus de residentes no permanentes, Según el organismo, la porción fija por ley subía de US$920 a US$950 este año fiscal, un incremento de US$30.

El EOIR-40 va a costar US$730 Magnific

Cómo se calculó el aumento por apelaciones de inmigración

El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor ( CPI-U ) de julio 2026 frente al mismo mes de 2025, que fue del 3,4%.

) de julio 2026 frente al mismo mes de 2025, La One Big Beautiful Bill Act, ley de reconciliación presupuestaria vigente desde el 4 de julio de 2025, introdujo estos cargos obligatorios desde el año fiscal 2025 con actualización anual.

con actualización anual. Los montos se redondean hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, salvo la tarifa de asilo, que redondea al entero inferior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.