Alec Oxenford dijo que la Argentina “va a tener el problema de Noruega” porque “van a sobrar dólares”

En el marco de la gira de Javier Milei por Nueva York, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aseguró este jueves que la Argentina “va a tener el problema de Noruega”: un exceso de dólares derivado de un fuerte aumento de las exportaciones de petróleo y gas, como ocurrió en el país nórdico.

Sus declaraciones se produjeron luego de que los gobiernos de Milei y de su par estadounidense, Donald Trump, anunciaran el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.

El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidenses por hasta US$7000 millones hacia 2027. La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.

“Antes la Argentina ni siquiera era elegible por EXIM. Milei al principio del mandato se presentó, y en muy poquito tiempo se consiguió el primer acuerdo en el fisco entre EXIM y el país, que fue la carta de intención. US$6000 son para YPF para desarrollar las capacidades de gas natural”, sostuvo en diálogo con radio Mitre.

Fue tras ello que agregó: “En tres a cinco años vamos a ver una explosión de exportaciones. Vamos a tener el problema de Noruega, que es cuando a uno le sobran los dólares”.

Luego justificó esa declaración: “La gente lo ve. Vamos a tener exportaciones por US$2000 millones sólo por esta nueva línea”.

Cuando Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte en 1969, el desafío estaba puesto en que el exceso de exportaciones del recurso no dañara la economía interna. En ese contexto, se creó un fondo soberano de ahorro para las futuras generaciones y el Estado: la gran mayoría de esos dólares se pusieron en acciones y bonos. Esta estrategia busca evitar un exceso de liquidez en la economía nacional que pueda provocar inflación y apreciación excesiva de la moneda.

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