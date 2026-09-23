Noticias del Uscis: las nuevas tarifas que entran en vigor el 1 de octubre para apelar una decisión ante un juez

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas tarifas migratorias desde el 1° de octubre, con el inicio del año fiscal 2027, para determinadas apelaciones, mociones y solicitudes presentadas ante los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración. Los valores se actualizarán por el ajuste anual por inflación establecido para estos trámites.

Cuánto costará apelar la decisión de un juez de inmigración

El formulario EOIR-26, utilizado para apelar una decisión de un juez de inmigración, tendrá una tarifa total de 1060 dólares a partir del 1° de octubre. El monto incluye US$950 correspondientes al cargo establecido bajo la One Big Beautiful Bill Act y US$110 de la tarifa preexistente.

El mismo valor de US$1060 se aplicará al EOIR-29 para recurrir determinadas decisiones del DHS Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la regla final publicada por la EOIR, organismo dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la porción establecida por la ley era de US$920 para el año fiscal 2026. El ajuste suma US$30 y lleva ese componente a US$950.

El formulario EOIR-29, destinado a recurrir ante la Junta de Apelaciones de Inmigración una decisión de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), también tendrá un costo total de US$1060.

Para el EOIR-45, utilizado para apelar una resolución de un funcionario adjudicador en un caso disciplinario de un profesional, el nuevo importe será de US$2070.

Apelar la decisión de un juez de inmigración mediante el formulario EOIR-26 costará US$1060 Fotomontaje realizado con IA

El ajuste por inflación para el año fiscal 2027

La One Big Beautiful Bill Act es una ley de reconciliación presupuestaria que entró en vigor el 4 de julio de 2025. La legislación introdujo cargos obligatorios para solicitudes, mociones y apelaciones ante la EOIR desde el año fiscal 2025 y estableció su actualización anual por inflación.

Para calcular los importes del año fiscal 2027 se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) de julio de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El porcentaje utilizado fue de 3,4%.

La fórmula suma al cargo del último ejercicio fiscal concluido el resultado de multiplicar ese valor por el incremento correspondiente del CPI-U. Los montos resultantes se redondean hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano. En el caso de la tarifa anual de asilo, el redondeo se realiza al número entero inferior más próximo.

¿Cuánto costará reabrir o reconsiderar una decisión migratoria?

Una moción para reabrir o reconsiderar una decisión de un juez de inmigración tendrá un costo total de US$1095. La cifra está compuesta por US$950 correspondientes a la Obbba y US$145 de la tarifa preexistente.

En tanto, una moción para reabrir una decisión de un juez de inmigración o de la Junta, sustentada únicamente en una solicitud de alivio exenta de tarifa, costará US$950. Ese valor también regirá para reconsiderar una resolución vinculada exclusivamente con una petición previa que no exigía pago.

Los nuevos valores para otros formularios de inmigración

El ajuste también comprende tres solicitudes vinculadas con procedimientos de deportación y remoción: