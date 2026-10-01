James Percival, asesor del DHS: “La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor”

La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar las deportaciones de inmigrantes a terceros países. El máximo tribunal dejó en pausa el fallo de un tribunal federal de Massachusetts y programó los argumentos orales para diciembre de este año.

Qué dijo el asesor del DHS sobre la deportación a terceros países

“La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor” , dijo James Percival , asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés), en un comunicado a Miami Herald.

, dijo , asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés), en un comunicado a Miami Herald. Percival calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales y los activistas a favor de fronteras abiertas.

para los inmigrantes y los activistas a favor de fronteras abiertas. Añadió que aún hay tiempo de recibir US$3000 y un vuelo de regreso.

James Percival, asesor del DHS, calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales Eric Gay - AP

Fallo de la Corte Suprema: qué se discutirá en diciembre

El máximo tribunal suspendió la orden que exigía a los inmigrantes una oportunidad efectiva para plantear riesgos de tortura o persecución.

suspendió la orden que exigía a los inmigrantes una oportunidad efectiva para Según el Miami Herald, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la suspensión.

se opusieron a la suspensión. Los jueces analizarán si la política cumple la ley federal (8 U.S.C. §1231(b)) y el debido proceso.

Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Impacto del fallo de la Corte Suprema en inmigrantes latinos y cubanos

La normativa ha enviado a cubanos residentes del sur de Florida a países africanos.

del sur de Florida a países africanos. Cubanos en Guinea Ecuatorial dijeron que permanecen retenidos en un hotel , sin abogados, atención médica ni libertad de movimiento.

dijeron que , sin abogados, atención médica ni libertad de movimiento. Abogados y expertos sostienen que las garantías de los países receptores no son creíbles .

sostienen que las garantías de los países receptores . Entre los países con acuerdos figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia.

Entre los países con acuerdos con la administración Trump para recibir inmigrantes deportados figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia Ariana Cubillos - AP

El estatus actual de la medida aprobada por la Corte Suprema

El fallo no es definitivo. Desde este punto, la Corte Suprema va a escuchar el caso en diciembre y decidirá después. Mientras tanto, la administración Trump puede deportar a personas a países distintos.

La política se aplica a quienes no pueden volver a su país de origen. Esto ocurre si su gobierno no los acepta o si tienen alegaciones creíbles de tortura o daño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.