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James Percival, asesor del DHS: “La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor”

La Corte Suprema de EE.UU. suspendió la traba de un juez federal y autorizó al gobierno a reanudar las expulsiones a terceros países mientras analiza el fondo del caso, que se debatirá en diciembre

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El asesor de la agencia, James Percival, calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales
El asesor de la agencia, James Percival, calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penalesDHS

La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar las deportaciones de inmigrantes a terceros países. El máximo tribunal dejó en pausa el fallo de un tribunal federal de Massachusetts y programó los argumentos orales para diciembre de este año.

Qué dijo el asesor del DHS sobre la deportación a terceros países

  • “La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor”, dijo James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado a Miami Herald.
  • Percival calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales y los activistas a favor de fronteras abiertas.
  • Añadió que aún hay tiempo de recibir US$3000 y un vuelo de regreso.
James Percival, asesor del DHS, calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales
James Percival, asesor del DHS, calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales Eric Gay - AP

Fallo de la Corte Suprema: qué se discutirá en diciembre

  • El máximo tribunal suspendió la orden que exigía a los inmigrantes una oportunidad efectiva para plantear riesgos de tortura o persecución.
  • Según el Miami Herald, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la suspensión.
  • Los jueces analizarán si la política cumple la ley federal (8 U.S.C. §1231(b)) y el debido proceso.
Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump
Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Impacto del fallo de la Corte Suprema en inmigrantes latinos y cubanos

  • La normativa ha enviado a cubanos residentes del sur de Florida a países africanos.
  • Cubanos en Guinea Ecuatorial dijeron que permanecen retenidos en un hotel, sin abogados, atención médica ni libertad de movimiento.
  • Abogados y expertos sostienen que las garantías de los países receptores no son creíbles.
  • Entre los países con acuerdos figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia.
Entre los países con acuerdos con la administración Trump para recibir inmigrantes deportados figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia
Entre los países con acuerdos con la administración Trump para recibir inmigrantes deportados figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y LiberiaAriana Cubillos - AP

El estatus actual de la medida aprobada por la Corte Suprema

El fallo no es definitivo. Desde este punto, la Corte Suprema va a escuchar el caso en diciembre y decidirá después. Mientras tanto, la administración Trump puede deportar a personas a países distintos.

La política se aplica a quienes no pueden volver a su país de origen. Esto ocurre si su gobierno no los acepta o si tienen alegaciones creíbles de tortura o daño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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