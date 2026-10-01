James Percival, asesor del DHS: “La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor”
La Corte Suprema de EE.UU. suspendió la traba de un juez federal y autorizó al gobierno a reanudar las expulsiones a terceros países mientras analiza el fondo del caso, que se debatirá en diciembre
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La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar las deportaciones de inmigrantes a terceros países. El máximo tribunal dejó en pausa el fallo de un tribunal federal de Massachusetts y programó los argumentos orales para diciembre de este año.
Qué dijo el asesor del DHS sobre la deportación a terceros países
- “La política de deportación a países de tercera categoría vuelve a estar en vigor”, dijo James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado a Miami Herald.
- Percival calificó el fallo como “un mal día” para los inmigrantes con antecedentes penales y los activistas a favor de fronteras abiertas.
- Añadió que aún hay tiempo de recibir US$3000 y un vuelo de regreso.
Fallo de la Corte Suprema: qué se discutirá en diciembre
- El máximo tribunal suspendió la orden que exigía a los inmigrantes una oportunidad efectiva para plantear riesgos de tortura o persecución.
- Según el Miami Herald, las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la suspensión.
- Los jueces analizarán si la política cumple la ley federal (8 U.S.C. §1231(b)) y el debido proceso.
Impacto del fallo de la Corte Suprema en inmigrantes latinos y cubanos
- La normativa ha enviado a cubanos residentes del sur de Florida a países africanos.
- Cubanos en Guinea Ecuatorial dijeron que permanecen retenidos en un hotel, sin abogados, atención médica ni libertad de movimiento.
- Abogados y expertos sostienen que las garantías de los países receptores no son creíbles.
- Entre los países con acuerdos figuran México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia.
El estatus actual de la medida aprobada por la Corte Suprema
El fallo no es definitivo. Desde este punto, la Corte Suprema va a escuchar el caso en diciembre y decidirá después. Mientras tanto, la administración Trump puede deportar a personas a países distintos.
La política se aplica a quienes no pueden volver a su país de origen. Esto ocurre si su gobierno no los acepta o si tienen alegaciones creíbles de tortura o daño.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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