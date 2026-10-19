JD Vance, sobre mexicano atropellado por el ICE: “Debemos procesar e investigar al que se equivoca”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cometen errores durante los operativos y afirmó que el gobierno de Donald Trump tiene la responsabilidad de investigarlos. Las declaraciones fueron realizadas durante un foro ciudadano en Michigan, en medio de cuestionamientos por el uso de la fuerza de agentes federales en distintos puntos de EE.UU.

¿Qué dijo JD Vance sobre los errores de los agentes del ICE?

Durante una entrevista con el periodista Tony Dokoupil, de CBS News, el vicepresidente comparó el desempeño de los funcionarios migratorios con el de otros integrantes de las fuerzas de seguridad.

“La mayoría son personas increíbles, patriotas que quieren hacer un buen trabajo para proteger a su país. A veces hay personas que cometen errores. A veces hay personas que realmente hacen las cosas muy mal”, sostuvo Vance.

A continuación, reconoció la responsabilidad del gobierno federal de actuar ante posibles irregularidades y señaló: “Y, obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca”.

Las declaraciones se produjeron después de varios incidentes que involucraron a agentes federales durante procedimientos migratorios, entre ellos el atropellamiento de un mexicano cerca de Houston, Texas, el 10 de octubre.

Miguel Parra Hernández: qué se sabe del mexicano atropellado por el ICE en Houston

Un vehículo conducido por un agente del ICE atropelló el 10 de octubre a Miguel Parra Hernández, un mexicano de 48 años, durante un procedimiento migratorio en el área de Houston, Texas.

De acuerdo con Associated Press, el hombre, que trabajaba en la construcción, sufrió múltiples fracturas en una pierna y un tobillo, por lo que necesitó atención hospitalaria y procedimientos quirúrgicos. Permanecía bajo custodia federal mientras recibía tratamiento médico.

El caso quedó bajo investigación de la fiscalía del condado de Harris. El fiscal Sean Teare señaló que las imágenes de una cámara de vigilancia plantean interrogantes sobre la actuación del agente y sobre la posibilidad de que el atropellamiento haya sido intencional.

Las autoridades del ICE sostuvieron que Parra Hernández se había colocado delante del vehículo durante el operativo. Sin embargo, las imágenes examinadas por los investigadores muestran a una camioneta que avanza hacia el hombre mientras este intenta escapar.

El vicepresidente aseguró que existen casos de capacitación adicional y sanciones disciplinarias dentro del ICE Captura YouTube The New York Times

¿Qué dijo JD Vance sobre las investigaciones y sanciones dentro del ICE?

Durante el encuentro, Dokoupil le preguntó al vicepresidente cuáles habían sido los errores más importantes cometidos por agentes migratorios. También planteó que, en determinados casos, las autoridades realizan declaraciones públicas sobre los incidentes antes de que concluyan las investigaciones.

Vance evitó mencionar episodios específicos, pero aseguró que la administración Trump había respondido a denuncias de conducta indebida mediante distintos procedimientos internos. “Hay varios casos en los que hemos investigado y proporcionado capacitación adicional o, en ocasiones, incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE”, explicó.

El vicepresidente sostuvo que el gobierno no siempre comunica públicamente esas actuaciones. Según expresó, considera que los funcionarios deben ser juzgados ante un tribunal y mediante los procedimientos habituales de investigación.

De Minnesota a Texas: los tiroteos y operativos migratorios bajo cuestionamiento

Entre los episodios que provocaron cuestionamientos a las autoridades federales figuran las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de agentes federales durante intervenciones vinculadas con los operativos migratorios en Minnesota, a principios de 2026.

El agente del ICE Jonathan Ross, quien disparó mortalmente contra Good, fue apartado temporalmente de sus funciones mediante una licencia administrativa después del episodio.

En mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó si el funcionario había sido reasignado a su estado. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evitó precisar dónde prestaba servicio.

Otros operativos federales dejaron personas heridas en Maine, Texas y Nueva York Fotomontaje realizado con IA

Por otra parte, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre la muerte de Pretti. Según la información publicada por CBS News el 16 de octubre, ninguno de los dos episodios había derivado en cargos penales contra los agentes involucrados hasta esa fecha.

Además de las muertes registradas en Minnesota y del atropellamiento en Houston, durante 2026 se conocieron otros procedimientos migratorios que generaron cuestionamientos por el uso de la fuerza. Entre los casos documentados por CBS News se encuentran: