Miguel Parra Hernández, mexicano atropellado por agentes del ICE en Texas: “Ellos mismos lo custodian en el hospital”

Miguel Parra Hernández, un inmigrante mexicano de 48 años, permanece hospitalizado en Houston, Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de ser atropellado por un vehículo conducido por un agente federal durante un operativo el 10 de octubre. El hombre sufrió lesiones graves en una pierna, el tobillo y la cadera, y necesita tratamiento médico.

Qué pasó con Miguel Parra Hernández durante el operativo del ICE

“Nunca antes habíamos visto que un agente atropellara a un inmigrante”, afirmó el periodista Jorge Ramos en su videoanálisis publicado por EL PAÍS. En la misma cobertura, Ramos destacó la situación en la que permanece el mexicano: “Los mismos agentes lo custodian en el hospital”.

Parra Hernández continúa internado mientras se recupera de las heridas y la Fiscalía del condado de Harris investiga las circunstancias del atropello.

El incidente ocurrió en el noroeste del condado, cerca de Clay Road y la autopista Texas 6, en las afueras de Houston. Según informó Associated Press, los agentes federales buscaban detener a José Mendoza-Cervantes, un hombre sobre el que pesaba una orden definitiva de deportación.

Parra Hernández también se encontraba en el lugar y comenzó a correr durante el operativo. Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran que el mexicano huía mientras una camioneta SUV negra, sin distintivos oficiales visibles, se acercaba.

El vehículo avanzó hacia el hombre. Un automóvil estacionado impide observar el instante exacto del impacto, pero las imágenes muestran a Parra Hernández tendido en el suelo poco después.

La secuencia fue descrita también por el Houston Chronicle. El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, declaró a Associated Press que las imágenes le hacían pensar que el agente había atropellado deliberadamente al mexicano.

“Lo que he visto hasta ahora me indica que este agente golpeó intencionalmente a esta persona y la atropelló”, afirmó, según la agencia.

La Fiscalía investiga el episodio y analiza si existen elementos para presentar cargos penales contra el oficial del ICE. Entre las posibilidades mencionadas figura el delito de agresión agravada con un arma mortal, una categoría que puede incluir el uso de un vehículo para causar lesiones.

Lesiones graves: la salud del mexicano atropellado por agendes del ICE en Texas

Parra Hernández sufrió una fractura grave en una pierna, además de lesiones en la cadera y el tobillo. Su abogada, Kim Bruno, informó que el hombre fue sometido a una cirugía para tratarla, pero que todavía necesita otra intervención en el tobillo.

La situación médica se desarrolla mientras el inmigrante continúa detenido en el hospital. Según Associated Press, dos agentes del ICE estaban en su habitación cuando representantes de una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes lo visitaron.

Miguel Parra Hernández fue atropellado por un vehículo del ICE en Houston ICE

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, una organización que acompaña a la familia, explicó que Parra Hernández lleva más de tres décadas en Estados Unidos.

Qué dijo el ICE sobre el atropello del migrante en Texas

La versión de las autoridades federales difiere de la interpretación del fiscal. El ICE sostuvo que sus agentes intentaban detener a Mendoza-Cervantes, quien tenía una orden definitiva de deportación, y que Parra Hernández corrió delante del vehículo cuando los oficiales intentaron intervenir.

Miguel Parra Hernández permanece hospitalizado bajo custodia del ICE después de ser atropellado por un vehículo conducido por un agente federal ICE

La agencia afirmó que el mexicano se encontraba junto al hombre buscado durante el operativo. Sin embargo, la abogada de Parra Hernández sostiene que su cliente no conoce a Mendoza-Cervantes.

La permanencia del extranjero bajo custodia migratoria mientras recibe atención médica es uno de los puntos centrales del caso.