Deportación de inmigrantes: cómo opera el cruce de datos entre el ICE y la TSA en los aeropuertos de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió su capacidad para ubicar inmigrantes mediante un pacto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Las aerolíneas verifican los datos de los pasajeros antes de emitir la tarjeta de embarque, y esa información se cruza con los registros de la agencia.

Cómo funciona el cruce de datos entre el ICE y la TSA en aeropuertos de EE.UU.

La Regla Final de Vuelo Seguro obliga a las aerolíneas a recopilar y verificar los datos de los pasajeros antes del embarque.

obliga a las aerolíneas a antes del embarque. Los agentes del ICE comparan esos registros con sus bases de datos y evitan así investigaciones previas o visitas a domicilios.

comparan esos registros con sus bases de datos y El esquema permitió detectar a más de 1200 personas en al menos 15 terminales aéreas.

Quiénes son los detenidos por el ICE mediante este cruce de datos

Según Reuters, el ICE apuntó a personas que habían excedido el plazo de su visa , aunque luego pidieron asilo o se casaron con un ciudadano estadounidense y tenían vía a un estatus legal.

, aunque luego pidieron asilo o se casaron con un ciudadano estadounidense y tenían vía a un estatus legal. Dolores Mendoza, de 62 años, y Roberto Avalos, de 64, fueron detenidos en el aeropuerto de Birmingham, Alabama. No tienen antecedentes penales y tienen una petición de residencia pendiente, según la agencia de noticias.

El ICE apunta a personas que habían excedido el plazo de su visa en el aeropuerto MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El incremento de arrestos tras el pacto del ICE con la TSA

Según Reuters, los arrestos llegaron a casi 51.000 en agosto , un récord por tercer mes seguido.

, un récord por tercer mes seguido. Reuters indicó que las deportaciones se mantuvieron en torno a 1200 por día, igual que en mayo, cuando hubo unos 19.000 arrestos menos.

Según datos del Deportation Data Project analizados por Reuters, menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales.

Cuáles son los límites logísticos de las deportaciones en aeropuertos