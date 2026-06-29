La CBP arrestó a venezolanos que se encontraban sin estatus legal en las Islas Vírgenes de EE.UU.: podrían deportarlos

Tres venezolanos quedaron bajo custodia en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y ahora enfrentan un proceso que podría terminar en deportación. El arresto ocurrió durante un operativo de la Patrulla Fronteriza en Christiansted, St. Croix, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectaron a los hombres sin autorización migratoria para permanecer en territorio estadounidense.

Venezolanos arrestados por la CBP en St. Croix: qué proceso migratorio enfrentan

Según reportó la CBP en un comunicado oficial este viernes, los tres migrantes detenidos fueron identificados como Nervis José Marchán Bracho, de 53 años; Jesús Alberto Muñoz-López, de 39; y Félix Jesús Muñoz-Seco, de 51. Tras su arresto, los hombres quedaron bajo custodia para iniciar el proceso de deportación.

Nervis José Marchán Bracho, Jesús Alberto Muñoz-López y Félix Jesús Muñoz-Seco fueron los venezolanos detenidos por la CBP CBP

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey, Reggie Johnson, aseguró que estas detenciones reflejan el compromiso de la agencia de reforzar su presencia operativa y combatir la inmigración ilegal en las Islas Vírgenes de EE.UU. También destacó que el uso de inteligencia fortalece la aplicación de las leyes migratorias y la seguridad en la región.

Qué es el Sector Ramey de la CBP y cuál es su jurisdicción en Puerto Rico e Islas Vírgenes

El Sector Ramey es una de las 20 dependencias de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y la única fuera del territorio continental del país norteamericano. Su jurisdicción abarca desde Puerto Rico hasta las Islas Vírgenes de EE.UU., con un área de 6000 millas cuadradas (unos 15.540 kilómetros cuadrados) entre tierra y mar, además de una franja de 12 millas náuticas (22,2 km) desde la costa.

Según la CBP, el sector opera desde Aguadilla, Puerto Rico, donde se encuentran su sede y su estación principal. Desde allí, los agentes supervisan unas 730 millas (1175 km) de costa. El sector, inaugurado en octubre de 1987, funciona en los terrenos de una antigua base de la Fuerza Aérea que dejó de operar en 1974.

La CBP comparte un mensaje para los inmigrantes irregulares

Cómo cambió el control migratorio de la CBP en Puerto Rico e Islas Vírgenes

El Sector Ramey fue creado para frenar la inmigración irregular procedente de República Dominicana. Según la historia del organismo, en ese momento un solo agente del entonces Servicio de Inmigración en San Juan se encargaba de procesar a las personas detenidas en el oeste de Puerto Rico.

Con el paso del tiempo, la situación migratoria en el Caribe cambió. Según el Sector Ramey, hoy personas de distintos países utilizan Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. como punto de tránsito para llegar al territorio continental estadounidense.

Además, como los aeropuertos de Puerto Rico son considerados puntos de entrada nacionales a efectos migratorios, los controles en esas instalaciones cuentan con procedimientos específicos para supervisar el ingreso de viajeros.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes suelen ser utilizados como puntos estratégicos para ingresar ilegalmente a EE.UU. Archivo

Qué funciones cumple la CBP en el Caribe contra la inmigración irregular y otros delitos

La CBP cuenta con más de 69.000 agentes y empleados encargados de proteger las fronteras de EE.UU. por tierra, aire y mar. Según el organismo, su misión es garantizar un ingreso seguro y legal de personas y mercancías, además de combatir las actividades ilícitas.

En ese marco, el Sector Ramey trabaja junto a agencias federales, estatales y locales para reforzar la seguridad en el Caribe y combatir la inmigración irregular en el país norteamericano y otros delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas.