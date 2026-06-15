CBP y DHS: el error que cometen extranjeros con visa de turista y que puede terminar en deportación inmediata

El gobierno de Estados Unidos advirtió que los creadores de contenido extranjeros que generen ingresos a través de redes sociales mientras se encuentren en el país con una visa de turista B-2 están violando las condiciones de su ingreso. La advertencia fue emitida de forma conjunta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una declaración enviada por correo electrónico a la agencia de noticias EFE en el contexto del inicio del Mundial 2026.

Qué actividades convierten la visa de turista en una violación migratoria

La visa B-2 está diseñada para turismo, vacaciones, visitas familiares y tratamientos médicos , y no autoriza ninguna forma de empleo ni compensación por actividades realizadas en suelo estadounidense.

, y no autoriza ninguna forma de empleo ni compensación por actividades realizadas en suelo estadounidense. Según el comunicado conjunto, tener como único propósito de la visita la creación de contenido como influencer, generando ingresos de fuentes estadounidenses mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente .

. La restricción aplica a quienes monetizan contenido en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y Facebook .

. Trabajar para un medio de comunicación mientras se está en el país con visa de turista también está prohibido.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Qué consecuencias enfrentan quienes incumplan estas condiciones

Las infracciones pueden resultar en cancelación inmediata de la visa, deportación y restricciones para ingresar al país en el futuro.

al país en el futuro. El caso del tiktoker Khaby Lame (detenido en Las Vegas en junio de 2025 por exceder el período autorizado de su visa y luego autorizado a salir voluntariamente del país) ilustra el tipo de situaciones que las autoridades buscan prevenir con esta advertencia.

(detenido en Las Vegas en junio de 2025 por exceder el período autorizado de su visa y luego autorizado a salir voluntariamente del país) que las autoridades buscan prevenir con esta advertencia. Las autoridades no dudan en revisar perfiles y publicaciones en redes sociales para verificar si los viajeros violaron las restricciones de su visa durante su estadía, según una fuente gubernamental.

Las infracciones pueden resultar en cancelación inmediata de la visa, deportación y restricciones para ingresar al país en el futuro Imagen ilustrativa generada con IA

Qué opciones legales existen para influencers que quieran trabajar en el Mundial

El abogado de inmigración Alex Gálvez indicó a EFE que los influencers podrían tener argumentos para una defensa legal si sus cuentas están registradas en sus países de origen y los pagos se reciben fuera de Estados Unidos .

. Quienes planeen generar ingresos de forma consistente durante el torneo deberían gestionar una visa de trabajo antes de viajar; las categorías O-1 (talento extraordinario) o I (prensa) son las más frecuentemente aplicables a creadores de contenido profesional.

(talento extraordinario) o (prensa) son las más frecuentemente aplicables a creadores de contenido profesional. Las autoridades aún no han precisado cómo se implementará la fiscalización ni cuándo comenzará un escrutinio formal ampliado sobre la actividad de los influencers.

La visa B-2 está diseñada para turismo, vacaciones, visitas familiares y tratamientos médicos, y no autoriza ninguna forma de empleo ni compensación por actividades realizadas en suelo estadounidense Imagen generada con Inteligencia Artificial

El Mundial 2026 se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, con 78 de los 104 partidos en ciudades sede de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas y Houston. La definición de los criterios de aplicación quedará en manos de CBP en cada punto de ingreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.