La nueva política del Uscis que entra en vigor el 23 de octubre y modifica los plazos para presentar solicitudes migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió la alerta de política PA-2026-15 para modificar el cálculo de los plazos de presentación de solicitudes migratorias. La medida entrará en vigor este 23 de octubre de 2026 y afectará el cumplimiento de los requisitos temporales en diversos trámites.

En qué consiste la nueva política del Uscis que entra en vigor el 23 de octubre

La nueva disposición aclara cómo se aplica la definición reglamentaria de “día” a los plazos para presentar documentos ante la agencia. La norma establece una distinción entre los plazos contabilizados en una cantidad de días y aquellos vinculados a requisitos de elegibilidad sustantivos.

La norma elimina la posibilidad de trasladar al siguiente día hábil aquellos vencimientos que dependen de un acontecimiento específico Imagen creada con IA

Con este ajuste, la agencia elimina la posibilidad de trasladar al siguiente día hábil aquellos vencimientos que dependen de un acontecimiento específico. La regulación busca unificar los criterios de evaluación de puntualidad en los expedientes impresos.

La directiva modifica el criterio adoptado en marzo de 2023, cuando el organismo permitió la prórroga de ciertas fechas clave de elegibilidad hasta el primer día laborable. La administración actual fundamenta la medida en la necesidad de aplicar la letra exacta de los reglamentos migratorios.

Los oficiales de inmigración evaluarán cada expediente en función de la fecha de recepción física en las oficinas correspondientes. La agencia notificará los rechazos en los casos que incumplan los plazos estrictos fijados por la normativa.

Plazos específicos que impone la norma en las solicitudes migratorias

Para las notificaciones con plazos fijados en una cantidad de días, como los 30 días para responder a un aviso oficial, se mantiene la regla del día hábil. Si el plazo vence en fin de semana o feriado federal, la agencia considerará oportuna la entrega realizada el siguiente día laboral.

En contraste, los plazos sujetos a requisitos de elegibilidad por edad o hitos personales no recibirán extensión alguna. Si el trámite requiere presentar la petición antes de cumplir los 21 años y el cumpleaños ocurre en fin de semana, la solicitud debe ingresar antes de esa fecha.

Con la nueva regla, los plazos sujetos a requisitos de elegibilidad por edad o hitos personales no recibirán extensión alguna Imagen ilustrativa generada con IA

En estos supuestos, el vencimiento no se traslada al lunes posterior ni al día hábil siguiente a la festividad. Los solicitantes deben planificar el envío de la documentación con margen suficiente para evitar la pérdida del beneficio migratorio.

La regla afecta especialmente a las peticiones de clasificación como Joven Inmigrante Especial (SIJ, por sus siglas en inglés), presentadas mediante el formulario I-360, que exigen que el solicitante sea menor de 21 años al momento de la presentación.

En las peticiones sujetas a límites de edad, la recepción posterior a la fecha máxima permitida puede impedir que el solicitante cumpla los requisitos de elegibilidad.

Criterios de recepción postal y reglas para las presentaciones electrónicas

La política rige para todas las solicitudes enviadas en papel que la agencia reciba a partir del 23 de octubre de 2026. El organismo enfatiza que la puntualidad depende de la fecha de recepción en la sede oficial y no del matasellos postal.

Por esta razón, el despacho de documentos por correo antes del vencimiento no garantiza la validez de la presentación si el paquete llega con demora. Los usuarios deben utilizar servicios de mensajería con seguimiento directo para verificar la entrega.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Para las presentaciones en línea mediante el portal digital del organismo, rigen reglas distintas debido al funcionamiento continuo del sistema informático. Las plataformas electrónicas reciben documentos las 24 horas del día, por lo que la fecha límite coincide con el día natural.

Con esta actualización, la agencia revierte la guía PA-2023-10 y aplica la doctrina fijada por los tribunales federales. Las firmas de abogados aconsejan revisar los calendarios para asegurar la entrega previa a los vencimientos.