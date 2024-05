Le preguntó a los latinos si están viviendo “el sueño americano” y estas fueron sus respuestas

Escuchar

Una mujer peruana le preguntó a un grupo de latinos si están viviendo el sueño americano en EE.UU. (también conocido como american dream) y publicó sus respuestas en un video en TikTok. La influencer Sheyla Rivadeneyra recibió contestaciones de lo más variadas, desde personas que afirmaron estar “conformes” con la experiencia de migrar, hasta otros que la calificaron como “una pesadilla”.

“¿Estás viviendo o no el sueño americano?”, fue la pregunta que hizo la tiktoker a distintos extranjeros latinos. “Tratando de vivirlo”, sostuvo un hombre que dijo vivir desde hace diez años en EE.UU. y trabajaba como vendedor de helados en un puesto callejero.

Año tras año, miles de personas migran a EE.UU. con la esperanza de cumplir el llamado "sueño americano" Freepik

“No, el sueño americano es una pesadilla”, respondió otra mujer en el clip que acumula miles de reproducciones. Esa fue una sensación compartida también por otro de los entrevistados, coterráneo de la tiktoker, que razonó: “Diría que sí, pero en Perú tenía las cosas que tengo ahora acá”.

¿Qué es el sueño americano?

El denominado “sueño americano” es una de las creencias de la cultura y sociedad estadounidense, que sostiene que en ese país hay recursos necesarios como para que cualquier persona pueda prosperar y tener éxito siempre que se lo proponga, independientemente de su clase social o las circunstancias de las que provenga.

El sueño americano es uno de los ideales fundamentales de la cultura estadounidense TikTok @sheylarivadc

“Yo he dejado mi Perú teniendo muchas cosas allá. Pero bueno, la verdad, por el momento no lo estoy viviendo”, sostuvo otro inmigrante peruano en el video de Sheyla. “No, todavía”, dijo, por su parte, un inmigrante dominicano que vive desde hace diez meses en EE.UU.

Otros se mostraron con mayor optimismo. “Bueno, como recién acabo de llegar, como cualquiera, hay que iniciar y adaptarse a esto”, reconoció un joven que solo llevaba cuatro días en EE.UU. Ante la consulta sobre cuáles son sus expectativas, fue contundente: “Mis expectativas son grandes, pero todo depende de la bendición de Dios y el trabajo que uno da”.

Consejos para aquellos que piensan en regresar a su país

En otro de sus videos, Rivadeneyra opinó sobre lo que significa el sueño americano y brindó algunos consejos desde su lugar como inmigrante latina para todas aquellas personas que sienten frustración por no haber conseguido lo que se proponían al llegar a EE.UU. “Veo muchas personas que dicen que ya no hay sueño americano y se están volviendo a sus países o recomiendan hacerlo. Y no son pocas personas, son muchas”, advirtió.

“No estoy en el lugar de esas personas, pero yo me pregunto: ¿se ha hecho tanto esfuerzo para que luego se regresen? Hay personas que piden préstamos para poder venir a EE.UU.”, planteó la joven, que luego reconoció: “Sé que no es fácil, es duro y sobre todo si vienen con hijos, pero yo creo que por ellos tenemos que seguir adelante”.

La inmigrante peruana señaló que, muchas veces, cuando estas personas regresan a sus países, en los primeros días son recibidos por su familia y amigos. “Estarán felices, pero la vida continúa, luego hay que buscar trabajo y pagar las deudas”, cerró.

LA NACION