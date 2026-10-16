María Elvira Salazar, sobre la “visa Dignidad”: “Antes de que se vaya Trump va a haber una reforma migratoria”

Durante un evento en Miami, la congresista por Florida, María Elvira Salazar, sostuvo que Estados Unidos podría aprobar una reforma migratoria antes de que Donald Trump termine su mandato. La legisladora expresó que basa esa expectativa en las conversaciones que mantuvo con el presidente y se refirió a la posibilidad de la “visa Dignidad”.

Ley Dignidad: el argumento económico de María Elvira Salazar

La propuesta que promueve Salazar es la Ley Dignidad, que busca establecer un mecanismo para que determinados inmigrantes que viven sin autorización en el país norteamericano puedan regularizar su situación, trabajar legalmente y viajar sin quedar expuestos a una deportación por su condición migratoria.

La congresista republicana María Elvira Salazar sostiene que buena parte de la economía estadounidense depende de los trabajadores indocumentados Facebook Rep. María Elvira Salazar

“No les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa Dignidad”, explicó la congresista republicana a los medios presentes durante su evento en Miami. Para Salazar, esa distinción permitiría avanzar hacia un acuerdo que combine las necesidades del mercado laboral con mayores controles migratorios.

Uno de los principales argumentos es la participación de los trabajadores indocumentados en sectores económicos que requieren mano de obra. Según sus declaraciones retomadas por El Nuevo Herald, cinco sectores, entre ellos agricultura, construcción, salud, hostelería y producción de alimentos, representan actividades vinculadas con el 20% del producto interno bruto (PIB) estadounidense.

La legisladora considera que esa dependencia económica debe formar parte de cualquier discusión sobre inmigración. A su juicio, la falta de una solución legal para quienes trabajan en esos sectores mantiene una situación que afecta tanto a los empleados como a las industrias que necesitan cubrir puestos laborales.

“Yo sé que esto se está hablando y que antes de que se vaya Trump va a haber una reforma migratoria que habrá resuelto un problema de 40 años. Si alguien lo puede hacer es Trump”, indicó Salazar.

Qué requisitos establece la visa Dignidad que propone María Elvira Salazar

El proyecto contempla un programa de siete años para inmigrantes indocumentados que hayan residido en EE.UU. durante más de cinco años y que cumplan con la fecha límite de presencia establecida: antes del 31 de diciembre de 2020. Los aspirantes deberán superar controles de antecedentes penales y mantener sus obligaciones tributarias al día.

Además, los participantes tendrán que pagar 7000 dólares en concepto de restitución durante el período de siete años. El dinero se destinaría al American Worker Fund, un fondo orientado a financiar programas de capacitación y reconversión laboral para trabajadores estadounidenses.

Aspectos importantes de la Ley Dignidad, propuesta por la congresista Salazar X @RepMariaSalazar

Durante su participación en el programa, los beneficiarios podrían obtener protección frente a la deportación, autorización para trabajar y permiso para viajar fuera del país norteamericano. La propuesta también excluye a sus participantes del acceso a subsidios y beneficios federales financiados con fondos públicos.

Al completar los siete años, los inmigrantes que cumplan las condiciones podrían acceder al denominado Estatus Dignidad, un permiso renovable de manera indefinida. El mecanismo no constituye una vía automática hacia la ciudadanía ni concede la residencia permanente.

Ley Dignidad: los cambios en los controles que propone Salazar

La Ley Dignidad también propone cambios en los controles laborales y fronterizos, entre ellos la implementación obligatoria de E-Verify para comprobar si los trabajadores están autorizados a trabajar en EE.UU.

El proyecto plantea ampliar la infraestructura fronteriza, incorporar tecnología de vigilancia y aumentar las sanciones contra las redes de tráfico de personas. En materia de asilo, propone eliminar la política conocida como catch-and-release y establecer centros de procesamiento en la frontera, denominados Campus Humanitarios, donde las solicitudes se resolverían en un plazo máximo de 60 días.

La iniciativa también incluye medidas para jóvenes amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), con un estatus legal condicional de diez años y una vía para solicitar la residencia permanente. Asimismo, contempla cambios en el sistema de visas familiares y laborales para reducir demoras y modificar los límites de asignación por país.

Salazar advirtió a Trump sobre el impacto de la política migratoria

El respaldo de Salazar a una reforma migratoria también quedó reflejado en un mensaje difundido en sus redes sociales el 17 de septiembre. En esa intervención, la congresista cuestionó el alcance de las medidas de control migratorio de la administración Trump.

La campaña de María Elvira Salazar contra las políticas migratorias de Trump

“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos. En julio, su gobierno detuvo a 50.000 personas y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales”, dijo en su mensaje.

La congresista también advirtió que los votantes hispanos que apoyaron a Trump en las elecciones de 2024 podían sentirse traicionados por las decisiones de su gobierno. Salazar sostuvo que su propuesta no busca establecer una amnistía general, sino crear condiciones para que los inmigrantes que cumplan los requisitos puedan permanecer legalmente.

“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años. Estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida y solo usted lo puede hacer”, finalizó.

La reforma que plantea Salazar depende de su avance legislativo y de la posibilidad de reunir respaldo político.