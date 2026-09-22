María Elvira Salazar vuelve a hablar de Trump y los migrantes latinos: “Tiene este momento histórico”

La congresista republicana María Elvira Salazar volvió a cuestionar el enfoque migratorio de Donald Trump y sostuvo que el presidente tiene una “oportunidad histórica” para conservar el respaldo de los votantes hispanos que apoyaron al Partido Republicano en 2024. La legisladora de Florida contó además que conversó con Trump después de publicar un anuncio en el que advirtió que algunas de sus políticas migratorias “han ido demasiado lejos”.

María Elvira Salazar habló con Trump sobre los votantes hispanos

En una entrevista emitida el domingo 20 de septiembre en el programa Face the Nation de CBS News, Salazar contó que conversó con Trump después de difundir el anuncio. Según relató, fue “muy receptivo” durante el intercambio.

“Fue un caballero, muy cortés”, dijo la congresista. Salazar que le planteó al mandatario que tenía ‘este momento histórico’ para conservar el respaldo que los votantes hispanos llevaron al Partido Republicano en 2024.

“Puede quedarse con el tesoro que trajo al Partido Republicano en 2024”, afirmó que le dijo. En el anuncio que motivó la conversación, la congresista había cuestionado el alcance de las medidas migratorias de la administración.

“Los mismos hispanos que ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados”, afirmó.

La advertencia de Salazar sobre la política migratoria

Durante la entrevista, Salazar calificó la inmigración como un asunto “muy tóxico” y “muy complejo”. Por otro lado, defendió la necesidad de una reforma migratoria y mencionó el Dignity Act, cuya versión vigente, H.R. 4393, presentó junto con la demócrata Veronica Escobar en julio de 2025.

El mensaje de María Elvira Salazar para el presidente Trump por la inmigración

Salazar utilizó una comparación para explicar su posición sobre la diferencia entre las personas que cometen delitos y los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos. “El estadounidense promedio entiende la diferencia entre el narcotraficante y la niñera, el gangster y el jardinero”, aseveró durante la entrevista.

También mencionó sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería, la atención médica y la manufactura para explicar la presencia de trabajadores inmigrantes en la economía de EE.UU.

“Es un hombre de negocios y tiene la capacidad política para convencer a ambos partidos de que voten a favor de esta legislación o de cualquier reforma migratoria”, dijo sobre Trump.

Donald Trump y María Elvira Salazar mantienen diferencias sobre el alcance de la política migratoria y su impacto entre los votantes hispanos Collage: X (@RepMariaSalazar) - (AP Foto/Mark Schiefelbein)

A su vez, expresó preocupación por algunos de los asesores del mandatario. Según explicó, determinadas recomendaciones podrían estar “comprometiendo su legado”, aunque evitó identificar directamente a las personas mencionadas por la periodista Margaret Brennan, entre ellas Tom Homan y Stephen Miller.

“Mi deber es no atacar. Aquí no hay ataques. Simplemente le advierto y le aconsejo”, sostuvo Salazar.

Qué respondió Trump a María Elvira Salazar

Trump había respondido públicamente a las críticas y marcó distancia con su postura migratoria. Afirmó que él era “muy firme en materia de fronteras”, mientras que cuestionó la posición de Salazar.

También se atribuyó un papel decisivo en la elección de Salazar: “María ganó solo por mí”, afirmó, en referencia al respaldo que, según sostuvo, contribuyó a la victoria electoral de la congresista en Florida.

Donald Trump, cuestionado por María Elvira Salazar por el alcance de su política migratoria, antes de las elecciones de mitad de período (AP Photo/Stefan Jeremiah) Stefan Jeremiah - FR171756 AP

El intercambio se produce a pocas semanas de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

La postura de Salazar tampoco fue compartida por todos los republicanos. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo durante una entrevista en This Week, de ABC News, que no coincidía con ella en que los hispanos que respaldaron a Trump se sintieran “traicionados”.