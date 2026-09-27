Permiso de trabajo EAD: las cuatro categorías que E-Verify comenzó a revisar y pueden afectar a trabajadores migrantes

El sistema E-Verify amplió su Informe de Cambio de Estatus para incluir documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) invalidados de las categorías C08, C09, A12 y C19. La actualización, vigente desde el 11 de agosto, permite a los empleadores participantes identificar casos asociados con permisos de trabajo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dejó sin validez posteriormente.

Las cuatro categorías que E-Verify comenzó a revisar en su informe de estatus

El sistema E-Verify expandió el alcance del Informe de Cambio de Estatus para incluir cuatro nuevas clasificaciones de permisos de trabajo I-766. Según el boletín oficial, la lista de categorías incorporadas es:

El Informe de Cambio de Estatus contenía de manera exclusiva los documentos de la categoría C11 Fotomontaje generado con IA

Categoría C08: abarca a los solicitantes de asilo con una petición pendiente de resolución ante las autoridades de migración.

abarca a los solicitantes de asilo con una petición pendiente de resolución ante las autoridades de migración. Categoría C09: comprende a los solicitantes de ajuste de estatus de residencia permanente bajo la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

comprende a los solicitantes de ajuste de estatus de residencia permanente bajo la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Categoría A12: identifica a las personas a quienes el gobierno concedió el Estatus de Protección Temporal.

identifica a las personas a quienes el gobierno concedió el Estatus de Protección Temporal. Categoría C19: incluye a las personas con una solicitud pendiente para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, el Informe de Cambio de Estatus contenía de manera exclusiva los documentos de la categoría C11 correspondientes a personas con permiso de permanencia temporal.

Cómo afectan estas revisiones a los trabajadores migrantes en sus empleos

Las autoridades de migración invalidan los permisos C08 y C09 tras el retiro, aprobación o denegación de los formularios I-485 o I-589. De igual forma, el gobierno anula los documentos A12 y C19 cuando finaliza la designación oficial del TPS.

En ese marco, el DHS tiene facultad legal para revocar las autorizaciones de empleo e invalidar los documentos en cualquier momento. Muchos trabajadores mantienen en su poder las tarjetas físicas de permiso de trabajo porque el gobierno no recolecta los documentos emitidos previamente.

Cuando un permiso figura como no válido, el trabajador debe presentar documentación vigente de la Lista A o de la Lista C Consulado de Estados Unidos

Cuando un permiso figura como no válido en el reporte de E-Verify, la empresa debe reverificar el Formulario I-9 del empleado mediante el Suplemento B. En este procedimiento, el trabajador debe presentar documentación vigente de la Lista A o de la Lista C.

El empleador debe permitir que el trabajador elija libremente cuál documento aceptable presentar para la verificación. Asimismo, las normas prohíben de manera expresa la creación de un nuevo caso en el sistema E-Verify para estos empleados.

Requisitos especiales para las empresas

La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe la discriminación por origen nacional o estatus migratorio durante la reverificación. Los empleadores deben respetar los derechos de los trabajadores durante todo el proceso de revisión de documentos.

Las empresas no pueden solicitar más documentos ni exigir papeles diferentes a los requeridos oficialmente en el Formulario I-9. De igual manera, los empleadores no pueden exigir el mismo tipo de documento presentado en el pasado ni imponer un documento específico.

La legislación laboral prohíbe el rechazo de documentos que parezcan genuinos y tengan relación directa con la persona que los presenta. Las compañías tampoco pueden reverificar los documentos de identidad pertenecientes a la Lista B durante el proceso de reverificación.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Los agentes de empleadores tienen la obligación de notificar a sus clientes sobre los casos con autorizaciones de empleo invalidadas. Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) enfatiza que tiene asesoría directa para las empresas y trabajadores a través de sus canales oficiales.