En medio de la avalancha migratoria que se ha registrado en estos últimos dos años en Colorado y, en especial, en Denver, un pueblo de ese estado acaba de ratificar su condición de no santuario para evitar la llegada masiva de inmigrantes. Se trata de Monument, ubicado 85 kilómetros al sur de la capital estatal.

En específico, el Ayuntamiento de Monument votó 7-0 a favor de continuar con su estatus de pueblo no santuario para inmigrantes en Estados Unidos. Según explicó el alcalde Mitch LaKind, en diálogo con Fox News, esta medida restrictiva tiene como objetivo que gran parte de los fondos de los contribuyentes no se desvíen para abordar las problemáticas de inmigración.

Denver y otras zonas de Colorado enfrentan la llegada masiva de inmigrantes AP/Andrés Leighton

“El objetivo es asegurar que Denver sepa que no aceptaremos autobuses llenos de inmigrantes en nuestra comunidad. No hay lugar para ellos. La razón principal es que no tenemos un presupuesto que igual al de ellos y, además, no utilizaremos fondos de los contribuyentes para el apoyo que han decidido asumir como una ciudad santuario autoproclamada”, expresó el funcionario.

¿Qué pasará con los migrantes que lleguen a Monument?

En caso de que personas indocumentadas e incluso familias enteras lleguen a Monument a partir de esta nueva determinación legal, LaKind advirtió que “la administración local y la fuerza policial trabajarán en conjunto con las agencias federales para que los recojan y los lleven a donde sea necesario retenerlos”.

Debido a la crisis migratoria, le pidió ayuda al presidente Joe Biden, de la misma manera que hicieron otros alcaldes. En ese sentido, le solicitó al primer mandatario que tome las medidas necesarias para cerrar la frontera y comenzar el proceso de deportación en los casos que sean necesarios, dado que “es hora de revertir el rumbo”: “Biden tiene el poder de hacer eso. Ha tenido el poder todo el tiempo. Ha decidido no hacerlo”.

Mitch LaKind, alcalde de Monument, dijo que su comunidad "no recibirá más autobuses repletos de migrantes" X @MonumentsMayor

Lejos de ser una medida aislada por parte de Monument, otras jurisdicciones cercanas a Denver están tomando el mismo camino. En Colorado Springs, el concejal Dave Donelson impulsó una norma para instar a los ciudadanos a “abstenerse de aceptar la crisis al aceptar a los inmigrantes”. Por su parte, Janet Rowland, comisionada del condado de Mesa, en Colorado, señaló: “Le daremos prioridad a nuestros residentes”.

El problema de inmigrantes que afronta Colorado y, en especial, Denver

Desde finales de 2022, todo Colorado, aunque especialmente Denver, ha experimentado una llegada masiva de inmigrantes, lo que representa un gasto excesivo en términos de presupuesto social. Según datos oficiales, alrededor de 38.000 migrantes ingresaron a Denver en los últimos 18 meses y fueron alojados en albergues migratorios municipales.

En ese contexto, el alcalde de Denver, Mike Johnston, advirtió en una charla con Fox News que su ciudad está “cerca de su punto de quiebre” y que ya comenzó a analizar qué medidas tomar. “Creo que hemos recibido con éxito a casi 40.000 inmigrantes en el último año”, aseguró el funcionario, que pidió “dólares federales y recursos para procesar nuevas solicitudes de asilo y que más personas puedan llegar y trabajar”.

Denver es una de las grandes ciudades de EE.UU. que han pedido ayuda al presidente Joe Biden; otras urbes con la problemática son Chicago, Houston, Nueva York y Los Ángeles (Archivo) Thomas Peipert - AP

“Somos una ciudad acogedora y tampoco queremos recortar los servicios básicos. Pero, ahora mismo, estamos en este dilema en el que no podemos obtener ninguna ayuda del gobierno federal para la autorización de trabajo o el control de fronteras”, completó.

En diciembre de 2023, el portavoz de Servicios Humanos de Denver (DHS, por sus siglas en inglés), Jon Ewing, indicó que había unos 3000 inmigrantes en albergues municipales y que cada día llegan entre 100 y 200 más desde Texas en los llamados “autobuses fantasma”. “Si las cifras aumentan, se creará un conflicto y un problema. A largo plazo necesitaremos sacar a las familias de los refugios para que trabajen y estén en otra situación”, enfatizó.