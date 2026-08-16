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Noticias del ICE hoy: el acuerdo demócrata para “abolir o reformar” la agencia de inmigración en EE.UU.
El Comité Nacional Demócrata aprobó dos posturas opuestas sobre el futuro del ICE, en medio de un fuerte rechazo a la política migratoria de Donald Trump
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LA NACION
El Comité Nacional Demócrata aprobó el sábado mensajes contrapuestos sobre si abolir o reformar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La votación se dio en la reunión de verano del partido en Austin, Texas, y llegó después de dos tiroteos mortales atribuidos a la agencia en julio. La decisión no es vinculante y no fija la plataforma partidaria, que se definirá en la convención de 2028.
Por qué el ICE volvió al centro del debate demócrata
- El reclamo por abolir la agencia resurgió tras dos tiroteos mortales atribuidos al ICE en julio.
- El ICE es blanco de movilización progresista desde 2018, durante el primer mandato de Trump.
- Michele Johnson, integrante del comité por Luisiana, impulsó la moción de abolición y comparó el caso con la disolución del Servicio de Inmigración y Naturalización, antecesor del ICE.
Las voces detrás de cada postura ante el ICE
- Johnson defendió tomar una posición firme: “Creo que una de las razones por las que la gente no confía en el partido es porque sonamos demasiado académicos... nos preocupa decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto, en lugar de simplemente plantarnos y tomar una posición”.
- Yvonne Reeves-Chong, del comité, votó en contra por temor a perder apoyo electoral: “Yo sugiero enfáticamente que nos ocupemos de ganar elecciones para poder hacer las políticas que marcan una diferencia”.
- Ken Martin, presidente del comité y oriundo de Minnesota —donde murieron Renee Good y Alex Pretti en operativos migratorios—, remarcó que la única coincidencia real es el rechazo al accionar actual del ICE y la CBP.
El acuerdo demócrata no cambia ninguna ley ni afecta inmediatamente al ICE
Se trata de una postura interna del partido, sin efecto legal, que servirá como guía para candidatos y legisladores demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato.
- La plataforma oficial del Partido Demócrata —el documento que sí definiría una posición unificada— se decidirá en la convención de 2028.
- Hasta entonces, cada candidato y legislador demócrata podrá elegir libremente si respalda abolir el ICE, reformarlo o ninguna de las dos posturas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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