Noticias del ICE hoy: el acuerdo demócrata para “abolir o reformar” la agencia de inmigración en EE.UU.

El Comité Nacional Demócrata aprobó el sábado mensajes contrapuestos sobre si abolir o reformar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La votación se dio en la reunión de verano del partido en Austin, Texas, y llegó después de dos tiroteos mortales atribuidos a la agencia en julio. La decisión no es vinculante y no fija la plataforma partidaria, que se definirá en la convención de 2028.

Por qué el ICE volvió al centro del debate demócrata

El reclamo por abolir la agencia resurgió tras dos tiroteos mortales atribuidos al ICE en julio.

El ICE es blanco de movilización progresista desde 2018, durante el primer mandato de Trump.

Michele Johnson, integrante del comité por Luisiana, impulsó la moción de abolición y comparó el caso con la disolución del Servicio de Inmigración y Naturalización, antecesor del ICE.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, en un evento en Austin, Texas, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Joel Angel Juarez) Joel Angel Juarez - FR172380 AP

Las voces detrás de cada postura ante el ICE

Johnson defendió tomar una posición firme: “Creo que una de las razones por las que la gente no confía en el partido es porque sonamos demasiado académicos... nos preocupa decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto, en lugar de simplemente plantarnos y tomar una posición”.

Yvonne Reeves-Chong, del comité, votó en contra por temor a perder apoyo electoral: “Yo sugiero enfáticamente que nos ocupemos de ganar elecciones para poder hacer las políticas que marcan una diferencia”.

Ken Martin, presidente del comité y oriundo de Minnesota —donde murieron Renee Good y Alex Pretti en operativos migratorios—, remarcó que la única coincidencia real es el rechazo al accionar actual del ICE y la CBP.

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Se trata de una postura interna del partido, sin efecto legal, que servirá como guía para candidatos y legisladores demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La plataforma oficial del Partido Demócrata —el documento que sí definiría una posición unificada— se decidirá en la convención de 2028.

Hasta entonces, cada candidato y legislador demócrata podrá elegir libremente si respalda abolir el ICE, reformarlo o ninguna de las dos posturas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.