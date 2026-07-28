Nuevas reglas del Uscis: es abogado de inmigración y explica qué hacer con un caso de asilo pendiente

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) podrá remitir ciertas solicitudes de asilo afirmativo a los jueces de inmigración del Departamento de Justicia sin hacer una entrevista previa. Ante este escenario, el abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó qué deben hacer las personas que aún están en espera de respuestas.

Qué deben hacer los migrantes con casos de asilo pendientes, según un abogado de inmigración

En una entrevista con Univision, Hernández enfatizó que las personas con casos pendientes deben prepararse, informarse y contratar a un abogado de inmigración, dado que la nueva medida implica el traslado de los casos a un proceso de deportación bajo la jurisdicción de un juez, en lugar de un oficial de asilo.

La normativa implica el traslado de los casos a un proceso de deportación bajo la jurisdicción de un juez Fotomontaje editado con IA

“Ahora les va a tocar un juez y no un agente para entrevistarte. Este cambio acelera los procesos y, por supuesto, va a facilitar las deportaciones objetivos”, señaló.

Pese a que la normativa prevé procesar casos con mayor rapidez para facilitar las deportaciones, Hernández instó a los migrantes con casos pendientes a “perder el miedo” de ir a su cita en la corte.

“Lo más importante aquí es que las personas no crean que van a ser detenidos en la corte como al inicio de esta administración. Estos no son los casos que van a ser arrestados allí, así que preséntate”, aclaró.

Qué dicen otros abogados de inmigración sobre el estatus de los casos pendientes de asilo

El abogado Haim Vázquez, por su parte, dio un panorama más complicado para las personas con casos pendientes de asilo. En una entrevista con Univision, advirtió que quienes sean referidos a la corte de inmigración tienen más probabilidades de que su caso sea denegado.

“Hasta hoy, el solicitante de asilo afirmativo tiene la posibilidad de ir a un juez de inmigración y presentar su caso. Si es denegado, puede ir a la corte y tener un segundo chance (…) Ahora, si es referida de forma directiva, es más probable que se niegue su beneficio sin importar el argumento que se presente”, explicó Vázquez.

En qué consiste la nueva normativa que afecta a los casos de asilo

La medida, denominada “Remisiones de Asilo Afirmativo sin Entrevista”, consiste en permitir que el Uscis refiera ciertas solicitudes de asilo a un juez de inmigración sin efectuar la entrevista presencial que antes era habitual.

La nueva oficina de asilo del Uscis abrirá en un estado republicano para atender los casos de inmigrantes Fotomontaje con IA

La normativa aplica a casos de asilo afirmativo que no tienen una base legal para permanecer en el país y presentan “impedimentos claros” para ser aprobados por la agencia federal, según consignó el documento oficial. Los criterios para la remisión directa incluyen:

Incumplimiento del plazo de un año: solicitudes presentadas después de un año de la llegada sin que se haya demostrado una excepción válida.

solicitudes presentadas sin que se haya demostrado una excepción válida. Barreras obligatorias: casos con antecedentes penales graves o conexiones confirmadas con el terrorismo o la persecución de terceros.

casos con o conexiones confirmadas con el terrorismo o la persecución de terceros. Criterio discrecional: solicitudes que, tras una revisión del expediente, no ameritan una concesión de asilo por razones de discreción.

solicitudes que, tras una revisión del expediente, por razones de discreción. Inelegibilidad por méritos: casos donde el temor de persecución alegado no se basa en uno de los cinco grupos protegidos por la ley.

Los casos que pueden remitirse a las cortes de inmigración incluyen solicitudes presentadas con antecedentes penales graves Fotomontaje generado con IA

“La División de Asilo tenía una práctica de larga data de ofrecer una entrevista a todos los extranjeros que presentan el Formulario I-589. Mediante esta regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) modifica los reglamentos para permitir que un agente remita ciertas solicitudes de asilo a la EOIR sin llevar a cabo una entrevista”, citó el escrito.

Objetivo central detrás del cambio en los casos de asilo

El DHS estipuló que la medida va a permitir procesar rápido el retraso de más de 1.4 millones de casos de asilo pendientes en el Uscis e identificar de manera más acelerada a “individuos que representen una amenaza a la seguridad pública”.

“Este cambio garantiza que los extranjeros comprendan qué esperar durante todo el proceso de asilo afirmativo, desde la presentación de la solicitud hasta la adjudicación, y que la presentación de una solicitud de asilo no garantiza una entrevista con la agencia federal”, detalló el documento.