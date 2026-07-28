Confirmado por Uscis: más de 300.000 migrantes pierden su estatus y quedan en un limbo legal

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los ciudadanos de Haití concluyó el 27 de julio. La medida implica que más de 300.000 beneficiarios ya no tienen la autorización que les permitía permanecer y trabajar legalmente en el país norteamericano.

Qué pasa con los migrantes haitianos tras el fin del TPS

La terminación del programa también puso fin a las autorizaciones de empleo vinculadas al TPS. Los permisos laborales dejaron de tener vigencia el 24 de julio, por lo que quienes no dispongan de otra categoría migratoria podrían quedar expuestos a procesos de deportación.

La decisión final fue posible después de que la Corte Suprema resolvió el 25 de junio que la legislación federal otorga al Poder Ejecutivo la facultad de poner fin a las designaciones del TPS por país sin que esa determinación pueda ser revisada por los tribunales. Con ese criterio, quedó habilitada la cancelación de la protección para Haití.

Según la información oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el programa fue concebido como una medida temporal. Una vez concluida la designación, los beneficiarios deben abandonar EE.UU. o regularizar su situación mediante otra vía prevista por la legislación migratoria.

Además, según informes de CBS News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prepara operativos dirigidos a ciudadanos haitianos que permanezcan en el país norteamericano sin una base legal. Entre las localidades mencionadas aparecen ciudades con importantes comunidades de esa nacionalidad, como Springfield, Ohio.

Las alternativas migratorias disponibles tras perder la protección del TPS

La pérdida del TPS no elimina todas las posibilidades de permanecer legalmente en EE.UU. El Uscis recomendó a los afectados analizar si reúnen los requisitos para acceder a otra categoría migratoria, como peticiones familiares, procesos basados en empleo u otros beneficios.

Otra opción es presentar una solicitud de asilo cuando existan fundamentos legales para hacerlo. Haber contado con TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria respecto al plazo general de un año para solicitar esa protección, siempre que la petición se presente dentro de un tiempo razonable tras la finalización del beneficio.

Se revelaron planes del ICE para iniciar operativos de arresto y deportación masiva dirigidos a ciudadanos haitianos en Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

Quienes sean incluidos en procedimientos migratorios y no tengan una orden previa de expulsión conservan, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración. En esa instancia podrán plantear defensas o solicitar otros mecanismos de alivio contemplados por la ley.

El impacto del fallo judicial sobre el TPS y la situación en Haití

El DHS promueve la salida voluntaria como alternativa para quienes decidan abandonar el país norteamericano antes de una eventual detención. De acuerdo con las comunicaciones oficiales, el programa contempla un vuelo de regreso y un incentivo económico de US$2600 para quienes opten por esa vía.

El TPS para ciudadanos de Haití llegó a su fin el 27 de julio Imagen de Freepik - Imagen de Freepik

Un reporte de Univision sostuvo que el fin del TPS coincide con una situación compleja en Haití. Entre los factores señalados figuran:

Violencia extrema : el control de las pandillas, que dominan el 80% de Puerto Príncipe, y el uso de armamento pesado y violencia sexual como herramienta de control.

: el control de las pandillas, que dominan el 80% de Puerto Príncipe, y el uso de armamento pesado y violencia sexual como herramienta de control. Colapso institucional : marcado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la renuncia de Ariel Henry en 2024.

: marcado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la renuncia de Ariel Henry en 2024. Crisis humanitaria y hambre : en junio, más de 5,7 millones de personas enfrentaban hambre y requerían asistencia.

: en junio, más de 5,7 millones de personas enfrentaban hambre y requerían asistencia. Desastres naturales: marcados por el impacto de los terremotos de 2010 y 2021, sumado a brotes de enfermedades como el cólera.

Además, las autoridades haitianas no presentaron un programa nacional específico para recibir y reintegrar a las personas deportadas desde EE.UU. Mientras tanto, continúan las preocupaciones por el aumento de retornos al país del Caribe.