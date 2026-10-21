Nuevo informe de la ACLU sobre las redes que apoyan al ICE en EE.UU.: “La deportación masiva ha sido su arma predilecta”

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó el 6 de octubre un informe que identifica 76 formas en las que las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump afectan los derechos civiles y las instituciones democráticas de Estados Unidos. Entre sus hallazgos, advierte sobre una red de más de 2000 agencias federales, estatales y locales vinculadas al control migratorio.

¿Qué reveló el informe de la ACLU sobre las deportaciones masivas en EE.UU.?

En el informe, titulado 76 Ways Mass Deportation Is Breaking Our Democracy (76 formas en que las deportaciones masivas están debilitando nuestra democracia), la ACLU sostiene que la política migratoria se convirtió en uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno federal para ampliar sus mecanismos de control.

La organización advirtió que la política de deportaciones masivas permitió ampliar los mecanismos de control del gobierno federal sobre distintas comunidades Fotomontaje realizado con IA

En un artículo publicado el 7 de octubre en el sitio de la organización, Naureen Shah, directora de Política Migratoria y Asuntos Gubernamentales de la ACLU, describió las “deportaciones masivas como una de las armas predilectas de la administración Trump”.

Según Shah, esta estrategia funciona como pretexto, mecanismo y distracción para impulsar otras acciones gubernamentales. En algunos casos, explicó, esas funciones se combinan.

La investigación también plantea que el Congreso debe investigar los operativos migratorios, identificar posibles abusos y examinar sus consecuencias sobre las garantías constitucionales.

Más de 2000 agencias colaboran con la red nacional de deportaciones del ICE

La ACLU identifica una estructura que denomina fuerza policial nacional de deportación, integrada por organismos de distintos niveles de gobierno que participan en tareas vinculadas con el control migratorio. De acuerdo con las cifras recopiladas por la organización, esta red incluye:

Más de 2000 agencias federales, estatales y locales que participan en distintos mecanismos de cooperación relacionados con el control migratorio.

que participan en distintos mecanismos de cooperación relacionados con el control migratorio. Más de 25.000 agentes federales , incluidos funcionarios de organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que intervienen en tareas vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias.

, incluidos funcionarios de organismos como el (FBI, por sus siglas en inglés) y el (ICE, por sus siglas en inglés), que intervienen en tareas vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias. Miles de policías estatales y locales que colaboran mediante el programa 287(g), que permite a determinadas autoridades participar en funciones de control migratorio bajo acuerdos con el gobierno federal.

El informe describe operativos en espacios de uso cotidiano, entre ellos controles en bosques nacionales, patrullajes en puntos de descenso de autobuses escolares y detenciones de tránsito por infracciones como circular con vidrios polarizados.

La ACLU sostiene que estas prácticas también afectan a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, que en determinados procedimientos fueron objeto de intervenciones policiales, algunas de ellas violentas, por factores relacionados con su apariencia, idioma o actividad laboral.

¿Qué denuncias presentó la ACLU sobre los operativos de los agentes migratorios?

La investigación cuestiona el despliegue de personal federal en ciudades gobernadas por autoridades de la oposición y denuncia posibles vulneraciones de derechos durante los procedimientos migratorios.

Entre los incidentes recopilados, la ACLU menciona disparos, agresiones físicas y detenciones de manifestantes, además de intervenciones contra personas que intentaban registrar o presenciar actuaciones de las fuerzas de seguridad.

También acusa a la administración de restringir el acceso a información necesaria para investigar determinados procedimientos y cuestiona las afirmaciones de funcionarios federales sobre una supuesta inmunidad absoluta de los agentes. En materia de vigilancia, el informe denuncia que funcionarios encubiertos se infiltraron en reuniones comunitarias de Nueva York y Minneapolis, así como en grupos de activistas que utilizaban la aplicación Signal.

La ACLU identificó una red de más de 2000 agencias federales, estatales y locales que participan en distintos mecanismos de cooperación para el control migratorio en Estados Unidos Imagen ilustrativa generada con IA

Estas actuaciones se suman, según la ACLU, a prácticas de vigilancia que incluyen el acceso gubernamental a datos de ubicación en tiempo real, patrones de desplazamiento e información biométrica.

¿Qué cambios propone la ACLU para el sistema migratorio de Estados Unidos?

La ACLU plantea que el próximo Congreso, que comenzará sus funciones en enero de 2027, investigue los procedimientos de las agencias migratorias e impulse una reforma de mayor alcance. Entre las principales medidas propuestas se encuentran:

Establecer una vía amplia hacia la ciudadanía para inmigrantes que residen en Estados Unidos.

para inmigrantes que residen en Estados Unidos. Sustituir al ICE por una nueva agencia federal dedicada a la gestión migratoria, con un enfoque orientado a los servicios y la protección de las familias.

por una nueva agencia federal dedicada a la gestión migratoria, con un enfoque orientado a los servicios y la protección de las familias. Poner fin a la detención masiva de inmigrantes y revisar los mecanismos utilizados para aplicar las leyes migratorias.

y revisar los mecanismos utilizados para aplicar las leyes migratorias. Modernizar los procedimientos de asilo y la administración fronteriza para garantizar procesos más claros y accesibles.

para garantizar procesos más claros y accesibles. Reforzar la supervisión judicial y la rendición de cuentas de funcionarios y organismos responsables de posibles abusos.

La organización también solicita ampliar las herramientas legales disponibles para que ciudadanos y extranjeros puedan denunciar vulneraciones de sus derechos y exigir responsabilidades a las autoridades involucradas.