LA HAYA.- El máximo tribunal de la ONU concluyó este jueves que Myanmar cometió un genocidio contra su minoría musulmana rohingya, en un veredicto histórico que ordena que los refugiados puedan regresar a su hogar de manera segura y prevé el pago de indemnizaciones.

La decisión, siete años después de que Gambia —un país de mayoría musulmana— presentó la demanda, supone la cuarta ​vez desde el Holocausto ⁠nazi que un tribunal ⁠internacional dictamina que se cumplen los requisitos legales para demostrar la existencia de un genocidio, además es la primera en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declara a responsable de genocidio a un Estado.

🔴 URGENTE. La Corte Internacional de Justicia @CIJ_ICJ concluye que Myanmar cometió #genocidio contra el grupo rohingya en el estado de Rakhine durante las "operaciones de limpieza" de 2017 pic.twitter.com/EY7k36KuZj — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 19, 2026

Durante tres horas, el tribunal expuso pruebas abrumadoras de las atrocidades cometidas por Myanmar contra esta minoría mayoritariamente musulmana en el marco de una represión brutal en 2017, que obligó a cerca de 750.000 rohingya a huir hacia el vecino Bangladesh.

“Myanmar ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohingya en el norte del estado de Rakáin violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, dijo Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ.

Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a unos 10.000 rohingya, perpetraron “violencias sexuales generalizadas” contra las mujeres y ejercieron una “violencia extrema” sobre los niños, precisó el juez.

Sus aldeas fueron “sistemáticamente destruidas” y sus habitantes, reemplazados por poblaciones no rohingya, señaló la CIJ, que concluye que la “única deducción razonable” es que Myanmar tenía la intención de destruir a esta población, un criterio determinante para calificarlo de genocidio.

Garantizar el regreso seguro

La corte ordenó a Myanmar “permitir y facilitar el regreso, con total seguridad, voluntario y con dignidad” a las personas que han huido de la violencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el pronunciamiento en La Haya e instó a Myanmar a garantizar que se cumpla el retorno de los desplazados.

Los jueces también pidieron a Myanmar investigar a cualquier sospechoso de haber cometido genocidio y sancionarlo, además de prever indemnizaciones cuyo monto se fijará posteriormente.

Refugiados rohingya observan en una pantalla el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre si Myanmar cometió genocidio contra los musulmanes rohingya, en un campamento en Cox's Bazar, Bangladesh, el 19 de noviembre de 2026. SALAHUDDIN AHMED - AFP

En Cox’s Bazar, convertido en el mayor campamento de refugiados del mundo, los desplazados rohingya en Bangladesh siguieron las deliberaciones en una pantalla gigante y algunos rompieron en llanto cuando se anunció la decisión de los jueces.

Mohamed Osman espera que el veredicto le permita regresar a casa y realizar los ritos funerarios por sus padres y su hermano pequeño, asesinados a manos del ejército birmano.

El ministro de Justicia de Gambia, Dawda A. Jallow (C), se dirige a la prensa tras una sesión pública en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya el 19 de noviembre de 2026. JEROEN JUMELET - ANP

“A mi padre le dispararon, obligaron a mi madre a entrar en una casa con algunas otras mujeres, las violaron y quemaron nuestra casa”, contó Osman, de 20 años.

Aunque las decisiones de la CIJ son vinculantes e inapelables, la corte carece de medios para hacer cumplir sus veredictos. Queda por ver si los dirigentes birmanos las acatarán.

En cualquier caso la sentencia ejerce una presión política sobre Myanmar y su líder, Min Aung Hlaing.

Este último estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la represión contra los rohingya antes de derrocar al gobierno electo en las urnas de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que espera que esta decisión sea un “punto de inflexión para que se haga justicia para los rohingya y todo el pueblo de Myanmar”.

“Quiero justicia”

Rara vez se ha demostrado la existencia de un genocidio en los tribunales internacionales, en gran parte porque los fiscales deben demostrar que existía una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Se espera que la decisión de la CIJ tenga repercusiones mucho más allá de Myanmar, incluso para el caso de Sudáfrica de 2023, en el que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Tanto Israel como Myanmar niegan el genocidio y dicen que sus fuerzas respondieron legítimamente a los ataques de grupos armados.

“Quiero justicia”, declaró bajo anonimato una rohingya de 23 años que fue violada. “Debería haber un castigo severo para quienes violaron a las mujeres”.

Los supervivientes denuncian violaciones en grupo, ejecuciones masivas y actos crueles hacia familias y niños.

Las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohingya durante su brutal represión de 2017 contra la minoría musulmana, declaró la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre, al sopesar si tales acciones constituyeron genocidio. SALAHUDDIN AHMED - AFP

El caso fue llevado ante la CIJ en 2019 por Gambia. Según este país africano musulmán, la represión birmana infringe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.

Myanmar siempre ha negado las acusaciones y asegura que la represión estaba justificada para sofocar la insurrección rohingya tras una serie de ataques que costaron la vida a una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.

La CIJ no es el único tribunal que se ocupa de posibles crímenes cometidos contra los rohingya.

En 2024, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, solicitó a los jueces que emitieran una orden de arresto contra el líder de la junta birmana por presuntos crímenes de lesa humanidad.

También se lleva a cabo un procedimiento judicial en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal, que establece que algunos crímenes pueden ser juzgados por cualquier tribunal.

Agencias AFP, AP y Reuters