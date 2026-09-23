Oficial y confirmado: la nueva regla migratoria de Trump que se aplicará a inmigrantes con visas de trabajo

El presidente Donald Trump extendió la Proclamación 10973, que prorroga la tarifa de US$100 mil para la entrada de trabajadores con visa H-1. La medida se extenderá hasta septiembre de 2027 y, hasta el momento, más de 700 empleadores han efectuado el pago.

Qué se sabe de la extensión de la norma migratoria de Trump que aplica a inmigrantes con visas de trabajo

La noticia fue confirmada por Trump en un comunicado de prensa. Allí explicó que las restricciones de entrada para migrantes con visa H-1 se extienden hasta el 21 de septiembre de 2027.

Las restricciones de entrada para migrantes con visa H-1 se extienden hasta el 21 de septiembre de 2027 Archivo

“Las restricciones implementadas por la Proclamación de 2025 han demostrado ser muy efectivas”, destacó el escrito.

La prórroga mantiene la restricción de entrada para los trabajadores H-1B que se encuentren fuera de EE.UU., salvo que la petición presentada por el empleador vaya acompañada por un pago de US$100 mil. Hasta el momento, más de 700 empleadores han efectuado el pago.

Hasta el momento, aás de 700 empleadores han efectuado el pago de US$100 mil para trabajadores con vida H-1B CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El programa de visas de no inmigrante H-1B se creó para traer trabajadores temporales en funciones calificadas a Estados Unidos, pero se ha explotado para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra peor pagada”, señaló el presidente.

La justificación de Trump de la prórroga que afecta a los migrantes con visa H-1B

De acuerdo con el republicano, la nueva extensión se justifica por los supuestos abusos por parte de las empresas de subcontratación de IT, que utilizaban mano de obra extranjera con menores salarios para desplazar profesionales estadounidenses.

“El uso sistemático del programa H-1B representa una amenaza para la seguridad nacional. Las fuerzas del orden han investigado a empresas de subcontratación por fraude de visas y otras actividades ilícitas destinadas a incentivar la llegada de trabajadores extranjeros a Estados Unidos”, señaló.

En ese contexto, aseguró que, tras la Proclamación 10973, los registros de las empresas de IT para el programa H-1B cayeron un 92% y que las solicitudes tramitadas por la vía consular bajaron casi un 97% entre los años fiscales 2025 y 2027.

Los puntos claves de la Proclamación 10973 presentado por la administración Trump

La Proclamación 10973 es una medida federal que prevé evitar que empresas de subcontratación e intermediación de tecnología utilicen mano de obra extranjera de menor costo para reprimir los salarios en el sector.

La normativa estipula distintas medidas puntuales. Algunas de estas son: