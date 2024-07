Perdió el trabajo de su vida en EE.UU. porque no pudo conseguir visa, pero en Canadá encontró otra oportunidad

Escuchar

Tener una visa de estudiante en Estados Unidos no garantiza conseguir una de trabajo una vez finalizados los estudios. Esto es algo que vivió en carne propia Vaishali Gauba, una inmigrante india que, luego de graduarse en periodismo, estudios de medios y gestión empresarial en la Universidad Rutgers, además de realizar pasantías en grandes medios estadounidenses durante cinco años, no consiguió la visa H-1B y debió regresar a su país natal. Sin embargo, encontró una opción prometedora y más amigable en términos migratorios: Canadá.

Vaishali Gauba ahora vive en Canadá y tiene un permiso de trabajo abierto en ese país Linkedin/Vaishali Gauba

La joven reveló que en territorio canadiense encontró “un camino más claro para obtener un permiso de trabajo” y que ahora está “menos preocupada por ser desarraigada por el sistema de inmigración”, al que consideró más amigable con los inmigrantes, según declaró en diálogo con Business Insider. Además, destacó la gran calidad de vida y oportunidades de estudio y laborales.

Visa para estudiantes de tiempo completo

Gauba, que actualmente tiene 29 años, llegó a Nueva Jersey a sus 17 con una visa F-1, que según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) está destinada a estudiantes de tiempo completo de un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria (superior) académica u otra institución o un programa de capacitación lingüística.

Durante su carrera, la inmigrante india trabajó para el periódico estudiantil The Daily Targum y, pese a las grandes restricciones burocráticas para personas con este estatus migratorio, realizó pasantías en importantes cadenas como CNBC, NBC y CBS. Luego de graduarse en 2016, consiguió aplicar para una Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés), lo que le permitió seguir trabajando en EE.UU. durante un año.

Cuáles son las distintas visa de trabajo que ofrece Canadá https://atlantic724.ca/

Unos meses antes de que expirara el programa, preguntó a su empleadora CBS si existía la posibilidad de que la patrocinaran para una visa de empleo H-1B, pero le contestaron que no ofrecían patrocinios. A partir de allí, a Gauba le ocurrió lo que a muchos extranjeros: buscó trabajo, pero en la mayoría de las solicitudes le preguntaban si necesitaría patrocinio ahora o en un futuro, y sentía que la respuesta la descartaba en los procesos, incluso antes de tener la entrevista.

Tras pelearla durante meses, la joven periodista decidió regresar a India en 2017. “Me sentí derrotada. Sabía que quería ser periodista en Estados Unidos, pero no podía hacerlo”, reconoció. En su país natal, siguió trabajando en puestos de periodismo, comunicación y marketing. En 2021, su novio se mudó a Canadá para hacer un Master en Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) y empezó a considerar la posibilidad de viajar a ese país en busca de un máster. En septiembre de 2022, efectivamente dio el paso.

Canadá: un sistema migratorio “amigable”

Tras graduarse en su maestría en la Universidad Metropolitana de Toronto en 2023, Gauba solicitó una visa de trabajo abierto (que no está vinculado a un empleador específico) y la obtuvo en menos de un mes y medio. En el caso de Canadá, y a diferencia de la H-B1 de EE.UU., hay permisos en los que no se necesita el patrocinio de un empleador.

Vaishali Gauba reallizó un máster en la Universidad de Toronto y ahora trabaja en esa ciudad torontomu.ca

La web oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) posee un formulario para determinar qué es lo que se necesita en cada caso para ser elegible para un permiso de trabajo específico de empleador o para un permiso de trabajo abierto, como el de Gauba.

“La experiencia general con los procesos de inmigración canadienses ha sido fluida. Considero que son más favorables para los inmigrantes que los procesos de Estados Unidos. No pude obtener una visa de trabajo en Estados Unidos, pero había un camino más claro y estable para obtenerla en Canadá”, sostuvo la mujer, quien además afirmó: “Me gusta la calidad de vida en Canadá y me preocupa menos que mi vida se desarraigue aquí que en los EE. UU”.

