Propuesta oficial: qué dice el acuerdo demócrata que busca abolir el ICE para proteger a los inmigrantes en EE.UU.

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) probó en Austin, Texas, dos mensajes contrapuestos sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno pide abolir la agencia y el otro plantea “reformas concretas”.

Revés al ICE: qué aprobó el Partido Demócrata

La votación no es vinculante y no fija la plataforma, que se definirá en la convención de 2028.

y no fija la plataforma, que se definirá Cada candidato y legislador deberá definir su propia posición.

El reclamo resurgió tras dos tiroteos mortales atribuidos al ICE en julio.

La decisión del Comité Nacional Demócrata resurgió tras dos tiroteos mortales atribuidos al ICE en julio ICE

Votos a favor y en contra del ICE

Michele Johnson , integrante del Comité por Luisiana y autora de la propuesta, dijo que es momento de “plantarse y tomar una posición”.

, integrante del Comité por Luisiana y autora de la propuesta, dijo que es momento de Yvonne Reeves-Chong votó en contra . Argumentó que la medida solo tiene el apoyo de una parte de la base.

. Argumentó que la medida solo tiene el apoyo de una parte de la base. Ken Martin, presidente del Comité, afirmó que lo que hace hoy el ICE “debe cesar”.

Michele Johnson dijo que es momento de “plantarse y tomar una posición” Fotomontaje generado con IA

Amnistía Internacional pide desmantelar el ICE

Según información publicada en Demócrata, la organización documentó un patrón sistemático de abusos en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington .

en . “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo” , expresó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

, expresó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que las redadas causan angustia psicológica y problemas de salud crónicos en niños y familias, de acuerdo con Demócrata.

Cómo la decisión afecta el funcionamiento del ICE

La votación del Comité no cambia ninguna ley ni modifica el funcionamiento de la agencia migratoria. Es una señal política, no un programa al que se pueda aplicar. Por ahora, ningún inmigrante obtiene protección nueva por esta decisión.

La postura final del partido se definirá en la convención de 2028. Mientras tanto, cada candidato fijará su propia posición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.