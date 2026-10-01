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Propuesta oficial: qué dice el acuerdo demócrata que busca abolir el ICE para proteger a los inmigrantes en EE.UU.
El Comité Nacional del Partido Demócrata aprobó dos posturas no vinculantes, una para abolir a la agencia federal y otra para reformarlo
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LA NACION
El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) probó en Austin, Texas, dos mensajes contrapuestos sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno pide abolir la agencia y el otro plantea “reformas concretas”.
Revés al ICE: qué aprobó el Partido Demócrata
- La votación no es vinculante y no fija la plataforma, que se definirá en la convención de 2028.
- Cada candidato y legislador deberá definir su propia posición.
- El reclamo resurgió tras dos tiroteos mortales atribuidos al ICE en julio.
Votos a favor y en contra del ICE
- Michele Johnson, integrante del Comité por Luisiana y autora de la propuesta, dijo que es momento de “plantarse y tomar una posición”.
- Yvonne Reeves-Chong votó en contra. Argumentó que la medida solo tiene el apoyo de una parte de la base.
- Ken Martin, presidente del Comité, afirmó que lo que hace hoy el ICE “debe cesar”.
Amnistía Internacional pide desmantelar el ICE
- Según información publicada en Demócrata, la organización documentó un patrón sistemático de abusos en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington.
- “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo”, expresó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.
- Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que las redadas causan angustia psicológica y problemas de salud crónicos en niños y familias, de acuerdo con Demócrata.
Cómo la decisión afecta el funcionamiento del ICE
La votación del Comité no cambia ninguna ley ni modifica el funcionamiento de la agencia migratoria. Es una señal política, no un programa al que se pueda aplicar. Por ahora, ningún inmigrante obtiene protección nueva por esta decisión.
La postura final del partido se definirá en la convención de 2028. Mientras tanto, cada candidato fijará su propia posición.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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