Qué pasará con quienes aplicaron al Parole in Place, el programa de reunificación familiar suspendido en EE.UU.

Tras la suspensión del programa “Manteniendo a las familias unidas” esta semana por parte de un juez federal de Texas, muchas personas que ya aplicaron y pagaron el dinero correspondiente se preguntan qué sucederá con el trámite. A pesar de ese fallo judicial, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos indocumentados elegibles todavía pueden presentar su solicitud para el Parole In Place, pero estas peticiones no serán procesadas ni aprobadas mientras la iniciativa impulsada por el presidente Joe Biden se mantenga bloqueada, al menos, durante los próximos 13 días administrativos.

El programa, anunciado en junio, entró en vigor el pasado 26 de agosto, cuando empezaron a llegar las primeras solicitudes. Sin embargo, tras una demanda presentada por 16 estados gobernados por republicanos, J. Campbell Barker, juez federal de Tyler, Texas, dio lugar al reclamo y bloqueó la medida de Biden durante las próximas dos semanas.

La iniciativa buscaba facilitar el proceso de residencia legal permanente para estas personas elegibles Freepik

Cómo impacta el fallo en el programa “Manteniendo a las familias unidas”

“Manteniendo a las familias unidas” fue anunciado en junio como un plan que permitiría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos indocumentados elegibles realizar el trámite de la green card sin la necesidad de salir de Estados Unidos y separarse de sus familias. Esta decisión beneficiaría alrededor de 500 mil inmigrantes, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía norteamericano (Uscis, por sus siglas en inglés).

Con el fallo del juez federal Campbell Barker, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede continuar aceptando las solicitudes de estas personas para acceder al beneficio –siempre y cuando sean elegibles–, pero no puede procesarlas ni aprobarlas mientras el programa esté suspendido, es decir, durante los próximos 13 días administrativos.

Miles de cónyuges e hijos no ciudadanos podrán seguir presentado las solicitudes, pero las autoridades no podrán procesarlas ni aprobarlas Facebook Uscis

Sin embargo, la pausa podría ser aún más duradera si el magistrado considera que hay una buena razón para extenderla o si todas las partes están de acuerdo. En el fallo, Campbell Barker aclaró que todavía debe evaluar otros elementos y que, en función de ello, el bloqueo podría mantenerse incluso hasta mediados de octubre.

En ese caso, de igual manera, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos indocumentados elegibles podrían enviar las solicitudes, pero la agencia nacional correspondiente no estará habilitada a procesarlas ni a tomar ninguna decisión al respecto, por lo que estos posibles beneficiarios no podrán de gozar del Parole in Place. La Justicia tomó esta determinación precisamente para evitar cualquier tipo de acción irreversible vinculada a este programa, hasta que se defina su legalidad o ilegalidad.

¿Qué pasa con el dinero que pagué por la solicitud?

Presentar una solicitud para acceder al programa “Manteniendo a las familias unidas” requiere el pago de una tarifa de 580 dólares. En caso de que la suspensión termine y se defina la legalidad de la iniciativa, quienes hayan presentado la solicitud y realizado el abono correspondiente, simplemente deberán esperar la respuesta.

Qué pasa si ya pagué la tarifa de solicitud Freepik

Pero, ¿qué pasa si finalmente la Justicia define la ilegalidad de la medida de Biden? En la opinión del abogado especialista en temas migratorios, Armando Olmedo, las personas podrían perder este dinero, según expresó en una entrevista en Univision. “Estamos hablando de un monto de 580 dólares por solicitante, y en algunos casos de costos de abogacía. El gobierno va a aceptar tu dinero, pero entonces ¿qué va a suceder? No creo que regresen el dinero y creo que el caso se va a quedar ahí sin saber si te van a aprobar o no el beneficio”, dijo.

