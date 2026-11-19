La Ley Dignidad (H.R. 4393), el proyecto de reforma migratoria de la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Veronica Escobar, sumó 16 nuevos copatrocinadores en la Cámara de Representantes y alcanzó el respaldo de 56 legisladores, según anunció la oficina de Salazar. La iniciativa propone un estatus legal renovable, sin ciudadanía, para ciertos indocumentados con años en Estados Unidos. El aumento de apoyos no cambia su situación: desde julio de 2025 permanece en un subcomité, sin audiencias ni votaciones, y no otorga ningún beneficio mientras no sea aprobada por ambas cámaras y promulgada.

Quiénes se sumaron a la Ley Dignidad y cuánto respaldo tiene en la Cámara

Entre las incorporaciones hay un solo republicano, Carlos Giménez, de Florida, y 15 demócratas, entre ellos Josh Gottheimer, de Nueva Jersey, y Raja Krishnamoorthi, de Illinois. De acuerdo con el comunicado, el apoyo pasó de 35 miembros a comienzos de 2026 a los 56 actuales.

“Dieciséis miembros más del Congreso se unen a un esfuerzo que ha crecido durante todo el año, tanto en el Capitolio como en todo el país”, declaró Salazar en el texto difundido en inglés por su despacho.

La cifra está lejos del umbral que define el destino de un proyecto en la Cámara. Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), una petición para llevar al pleno una iniciativa retenida en comisión requiere 218 firmas, la mayoría de los 435 miembros. Los 56 apoyos equivalen a alrededor de una cuarta parte de esa marca.

La propuesta también enfrenta resistencia republicana. El representante Brandon Gill, de Texas, la calificó en abril como una “amnistía masiva”, según recogió PolitiFact.

Qué requisitos exigiría la Ley Dignidad a los inmigrantes indocumentados

El núcleo del proyecto es el Programa Dignidad, dirigido a personas sin estatus legal que vivan en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2020. Según el resumen de la oficina de Salazar, otorgaría siete años de estatus legal con permiso de trabajo, renovables si se mantiene un buen historial.

De acuerdo con ese documento y con PolitiFact Florida, los solicitantes deberían:

Pagar US$7000 de restitución a lo largo de los siete años.

a lo largo de los siete años. Superar verificaciones de antecedentes penales .

. Estar empleados o cursar estudios.

Saldar los impuestos atrasados que adeuden.

atrasados que adeuden. Presentarse periódicamente ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Renunciar a los beneficios federales durante el programa.

El programa no abre un camino a la ciudadanía, salvo para los dreamers, quienes llegaron al país siendo menores. El texto incluye una versión de la Dream Act que les daría residencia permanente condicional, según el análisis del estudio Greenberg Traurig.

Qué cambia hoy para los migrantes y qué puede pasar antes de enero de 2027

Para los extranjeros con estatus irregular, el anuncio no implica cambios inmediatos. No existe un formulario ni un trámite asociado a la Ley Dignidad, y su aplicación dependería de una votación en ambas cámaras y de la firma presidencial.

El debate tomó impulso tras las elecciones de medio término del 3 de noviembre. En una entrevista con 60 Minutes, el presidente Donald Trump reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido “demasiado dura” y se mostró dispuesto a negociar con los demócratas, según informó NBC News. Salazar respondió que lo descrito coincide con su proyecto, aunque Trump no presentó una propuesta ni fijó condiciones.

El calendario es acotado. El actual Congreso, el número 119, concluye el 3 de enero de 2027, y los proyectos no aprobados antes de esa fecha caducan. Si la Ley Dignidad no avanza en las próximas semanas, deberá presentarse de nuevo en el Congreso número 120, que comenzará a sesionar ese mismo día con la composición surgida de las urnas de noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.