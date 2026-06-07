¿Retrocede el Uscis? Green card y nuevas políticas para migrantes con residencia en junio 2026
La Casa Blanca afirma que el memorando reitera leyes vigentes y que no tiene un impacto mayor en profesionales cualificados en EE.UU.
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció en el memorando PM-602-0199 que el ajuste de estatus es una gracia discrecional, no un derecho automático, y que ser elegible puede no ser suficiente para obtener la green card desde dentro de EE.UU. Ante la alarma generada, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que la medida no es un cambio general y que cada caso se evaluará individualmente.
Qué se sabe del memorando PM-602-0199
La normativa fue publicada por la agencia federal el 21 de mayo. A través de un documento, se aclara que el ajuste de estatus es una cuestión de “gracia administrativa” y no un derecho automático, incluso si el solicitante cumple con los criterios de elegibilidad.
Con esta premisa, las autoridades remarcan que el beneficio no fue diseñado para sustituir el proceso regular de emisión de visas en el extranjero. Asimismo, señalan que, para que la discrecionalidad se ejerza de forma favorable, el solicitante debe convencer al oficial de inmigración.
“El ajuste de estatus es un recurso extraordinario que solo se concede en casos meritorios. El extranjero tiene la carga de persuadir al Uscis para que ejerza su discreción de forma favorable”, cita el escrito de la agencia federal.
Esta aclaración fue confirmada por Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, quien remarcó que el permiso migratorio seguía disponible, pero que no era un beneficio garantizado para todos los casos.
“El ajuste de estatus aún está disponible, no es que se eliminó. Se va a tratar de manera discrecional y se decidirá en función de cada trámite“, dijo el letrado en diálogo con LA NACION.
Requisitos que el Uscis suele evaluar en cada caso
Los agentes migratorios pueden evaluar cuatro factores, según consignó el sitio web oficial del Uscis. Entre ellos se encuentran los vínculos familiares en EE.UU., el historial de cumplimiento de obligaciones, las contribuciones económicas y el tiempo de residencia en el país norteamericano.
De igual modo, el organismo migratorio indicó que también se tendrán en cuenta situaciones como:
- Permanencias más allá del período autorizado
- Empleo sin autorización migratoria
- Antecedentes de fraude
- Conductas incompatibles con el propósito de la visa utilizada para ingresar a EE.UU.
La evaluación se realizará bajo el criterio denominado “totalidad de las circunstancias”, un método que obliga a ponderar todos los elementos presentes en el expediente antes de emitir una decisión.
Reacción al memorando y decisión de la administración Trump
La publicación del comunicado generó una fuerte oposición, sobre todo en el sector empresarial y de defensores de la inmigración. De acuerdo con The Washington Post, la Cámara de Comercio de EE. UU. y otros grupos industriales se contactaron con la Casa Blanca para tener mayor claridad sobre la medida y cómo esta afectaba a sus empleados.
“Las empresas se comunicaron con la administración para expresar sus inquietudes sobre la política de la green card”, dijo Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración, un grupo de defensa que representa a las empresas de la lista Fortune 500.
El senador republicano Bill Cassidy también presentó una enmienda en un proyecto de ley de presupuesto para intentar revertir la política. Esto derivó en que se suspendiera la medida hasta que los oficiales de Uscis reciban instrucciones más detalladas sobre cómo aplicarla.
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