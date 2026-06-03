El memorando del Uscis no cambia la ley: qué significa para quienes tramitan la green card hoy en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el memorando PM-602-0199, un documento que fija criterios internos para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus para quienes buscan obtener la green card. Los oficiales podrán decidir si corresponde que una persona salga del país norteamericano para completar el proceso; sin embargo, la política no será una obligación generalizada, sino una herramienta discrecional.

Qué cambia con el memorando PM-602-0199 del Uscis sobre el ajuste de estatus

La principal novedad radica en las instrucciones dirigidas a los funcionarios encargados de revisar las solicitudes. El organismo les recuerda que deben analizar cada expediente de manera integral antes de decidir si corresponde otorgar el beneficio.

Solicitar una tarjeta verde desde el interior de EE.UU. es un beneficio discrecional y extraordinario, y no un derecho automático del solicitante Fotomontaje generado con IA

El documento destaca que el trámite habitual para obtener la residencia permanente es el procesamiento consular en el exterior. Bajo esta interpretación, el ajuste de estatus dentro de EE.UU. constituye una excepción que debe evaluarse según las circunstancias particulares de cada caso.

Como parte de ese análisis, los oficiales deberán considerar elementos favorables y desfavorables del solicitante. La ausencia de antecedentes negativos, por sí sola, no sería suficiente para justificar una aprobación.

Tras la difusión del documento, surgieron dudas sobre un posible endurecimiento de las reglas para acceder a la residencia permanente. Sin embargo, un portavoz del Uscis aclaró que el memorando no modifica la legislación migratoria ni introduce nuevos criterios de elegibilidad.

“Mientras trabajamos para poner (esta política) en práctica, quienes presenten solicitudes que aporten un beneficio económico o que sean de interés nacional probablemente podrán continuar con su proceso actual“, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, a CBS 8. ”Mientras que a otros se les podría solicitar que presenten su solicitud en el extranjero, según sus circunstancias particulares", reiteró.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Green card en EE.UU.: los factores que el Uscis evaluará en cada solicitud

Entre los aspectos que pueden favorecer una solicitud, según el sitio web oficial del Uscis, figuran:

Los vínculos familiares en EE.UU.

en EE.UU. El historial de cumplimiento de obligaciones

Las c ontribuciones económicas

El tiempo de residencia en el país norteamericano

Por otro lado, el organismo migratorio indicó que también se tendrán en cuenta situaciones como:

Permanencias más allá del período autorizado

más allá del período autorizado Empleo sin autorización migratoria

migratoria Antecedentes de fraude

Conductas incompatibles con el propósito de la visa utilizada para ingresar a EE.UU.

La evaluación se realizará bajo el criterio denominado “totalidad de las circunstancias”, un método que obliga a ponderar todos los elementos presentes en el expediente antes de emitir una decisión.

Visas H-1B, F-1, J-1 y B-1/B-2: quiénes pueden enfrentar una mayor revisión

El memorando distingue entre las categorías migratorias que admiten la denominada doble intención y aquellas que fueron diseñadas para estadías temporales.

En el caso de visas como H-1B o L-1, el Uscis reconoce que la intención de obtener la residencia permanente puede coexistir con la condición migratoria temporal. No obstante, los beneficiarios seguirán sujetos al análisis discrecional previsto en el memorando.

Para quienes poseen visas F-1, J-1, TN o B-1/B-2, la revisión podría concentrarse con mayor intensidad en la intención declarada al ingresar al país norteamericano y en el cumplimiento de las condiciones asociadas a su estatus migratorio.

El memorando reconoce que solicitar el ajuste es compatible con estas visas, pero esto no exime al solicitante de la revisión discrecional Imagen Compuesta - Archivo

Cómo impacta el memorando del Uscis en quienes tramitan la green card desde EE.UU.

Especialistas en inmigración advirtieron que algunas personas que anteriormente podían completar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos podrían verse obligadas a finalizar el proceso mediante una entrevista consular en su país de origen. Esta situación podría afectar especialmente a solicitantes con antecedentes de incumplimientos migratorios, aun cuando esos casos hubieran sido considerados elegibles bajo interpretaciones aplicadas en años anteriores.

“Así que habrá personas que ahora mismo trabajan legalmente aquí, pero que, debido a que su estatus migratorio estaría irregular mientras su tarjeta de residencia está pendiente, tendrían que regresar. También habrá personas casadas que podrían tener que regresar, y estudiantes, otros trabajadores, inversionistas... es una locura”, dijo Saman Nasseri, abogado de inmigración, a CBS 8.

Otro de los puntos señalados por el abogado es que las decisiones basadas en criterios discrecionales suelen presentar mayores dificultades para ser impugnadas, debido a que dependen de la valoración individual realizada por cada funcionario. “Así que ahora, al dejar que estos funcionarios tomen estas decisiones basándose en su discreción, solo se están añadiendo más zonas grises a la inmigración”, señaló.