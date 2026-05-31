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Buenas noticias para los migrantes: ahora Uscis evaluará en qué casos hay que salir de EE.UU. por la green card

El gobierno de Donald Trump moderó la regla que obligaba a la mayoría de los solicitantes de residencia a salir del país y ordenó revisar en qué casos se puede completar el trámite sin viajar al exterior

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La actualización más reciente del Uscis obliga a que la mayoría de los migrantes con visas temporales que buscan la green card salgan de EE.UU.
La actualización más reciente del Uscis obliga a que la mayoría de los migrantes con visas temporales que buscan la green card salgan de EE.UU.Imagen ilustrativa generada con IA

El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás de forma parcial con la directiva que exigía a la mayoría de los migrantes tramitar la green card desde el extranjero, una medida que había encendido alarmas en comunidades latinas en todo el país, según reportes especializados. En una reciente disposición migratoria, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ahora deberá evaluar en qué casos corresponde permitir que el solicitante complete el ajuste de estatus sin salir de Estados Unidos. El cambio se anuncia después de días de mensajes oficiales contradictorios y de un fuerte clima de confusión entre quienes dependen de la residencia permanente para sostener su vida laboral y familiar.

Qué cambia para la green card en junio 2026

  • La regla original ordenaba que la mayoría de quienes buscaban la residencia —incluidos muchos con visas temporales o permisos humanitarios— regresaran a su país para terminar el trámite.
  • La nueva instrucción indica que el ajuste de estatus dentro de EE.UU. será un alivio “extraordinario”, pero abre la puerta a excepciones caso por caso, bajo criterios todavía poco claros.
En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatus
En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatusImagen generada con inteligencia artificial
  • Todavía no se conocen en detalle los factores que Uscis considerará para autorizar que alguien permanezca en el país mientras se procesa su green card.

Cambios en la green card e impacto en migrantes latinos

  • El giro parcial llega después de que la directiva inicial “amenazara con obligar a la mayoría de los solicitantes de residencia permanente a esperar el proceso en su país de origen”, generando temor en miles de familias, según CNN en Español.
  • Abogados y organizaciones advirtieron que el riesgo de separaciones familiares y pérdida de empleos aumentaba la sensación de vulnerabilidad entre migrantes latinos.
  • El ajuste no deroga la regla, pero ofrece un margen para que ciertos perfiles puedan evitar salir de EE.UU. mientras se define su caso.
Conseguir el ajuste de estatus tendrá requisitos más estrictos, lo cual impactará en los migrantes de Florida
Conseguir el ajuste de estatus tendrá requisitos más estrictos, lo cual impactará en los migrantes de FloridaFotomontaje generado con IA

Qué pasa con quienes ya están en trámite de green card

  • La modificación apunta a cómo se decide dónde se completa el trámite, no a cancelar solicitudes ya presentadas.
  • La aplicación seguirá siendo restrictiva, pero los oficiales deberán considerar circunstancias individuales al decidir si exigen salir del país.
  • Aún no hay datos claros sobre cuántas personas podrían beneficiarse ni qué grupos tendrán más opciones de ajustar estatus desde dentro de Estados Unidos.
Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis
Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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