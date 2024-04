Son cubanos, trabajan en EE.UU. y afirman que fueron deportados por un malentendido: “Estoy destruido”

Escuchar

Una familia de cubanos fue deportada de Estados Unidos el pasado 28 de marzo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los damnificados aseguran que la expulsión se debió a un malentendido. Ese es el caso de dos adultos y un adolescente que fueron regresados a su país de origen luego de faltar a una audiencia en el tribunal.

Grisel Ybarra, abogada de la familia de cubanos deportados, Captura de pantalla Telemundo

Grisel Ybarra, abogada de la familia de Guillermo Picos, quien llegó a EE.UU. junto con su esposa y su hijo en noviembre de 2021 a través de la frontera con Arizona, afirmó en diálogo con Telemundo que la forma en la que se les entregó una carta de notificación fue ilegal. “Nadie tiene el derecho de dejarte en el buzón una carta que no ha sido procesada por el correo”, enfatizó.

¿Por qué deportaron a la familia de cubanos?

Los cubanos residían en Carolina del Norte. Rodríguez trabajaba como cajera para la compañía Western Union, mientras que Picos era chofer de Uber. En tanto, su hijo era estudiante. Aunque solicitaron asilo desde su llegada, su petición fue rechazada y fueron notificados para comparecer ante un tribunal de inmigración en febrero de 2023, así como permanecer en libertad condicional mientras esperaban la audiencia.

La familia regresó a Cuba el pasado 28 de marzo Captura de pantalla Noticias Martí

El ICE le programó a la familia citas el mismo día en dos lugares diferentes. Llegar dos horas tarde al tribunal con un juez de inmigración, en un intento por cumplir con su otra cita, resultó en su deportación a consecuencia de su ausencia. Tras su inasistencia, la familia fue llamada nuevamente. Entonces, sin previo aviso, fueron detenidos y enviados en un avión a Cuba junto a otros 50 compatriotas.

La abogada Ybarra presentó una moción ante el Juez de Inmigración, donde argumentó el error en la programación de las entrevistas. Sin embargo, fue denegada, lo que llevó a una apelación que está pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Aunque el trámite no suspende la deportación, la familia espera que se considere una suspensión.

La familia de cubanos habla de su deportación

Denis Picos, de 14 años, quería ser informático o ingresar al Ejército de EE.UU., explicó Martí Noticias. La familia comentó para el medio que están desesperados. “Me siento muy mal, muy asustado, nervioso, destruido con esto, con esta situación. Venir de un país que te ofrece muchas oportunidades y después venir para Cuba… es muy difícil”, lamentó el adolescente.

Por su parte, el padre del joven indicó que la deportación ha sido sumamente estresante para su familia, en especial para su hijo, quien ya presenta incluso síntomas físicos. “El niño ya tenía sus planes de estudio, sus amigos, sus amistades, él está muy traumado con esta situación. Él se levanta por las madrugadas, no duerme casi”, expresó.

Belkis Rodríguez, madre del menor, señaló que todavía no puede creer lo que pasó y que sigue en espera de que la situación se resuelva a su favor. “Hasta el último momento, cuando estaba sentada en el avión que ya nos traía para Cuba, pensaba que va a haber una llamada, de la abogada o de alguien, que nos iba a sacar de ese avión. Le digo sinceramente, nosotros tres no pegábamos en ese avión”, señaló la mujer.

En tanto, Guillermo Picos añadió: “Nunca me dejaron hablar con mi abogada, lo pedí cuatro veces, me decían que cuando llegara a Miami me iban a dar el derecho a hablar con la abogada. Nunca, nunca me lo permitieron”.