Su padre estuvo en la captura de Pablo Escobar y se asiló en EE.UU., pero terminó deportado por fraude

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue deportado de Estados Unidos a Colombia en julio de 2026, después de permanecer durante años en el país con una solicitud de asilo pendiente. El caso volvió a generar repercusiones el 24 de agosto, cuando Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., lo presentó como un ejemplo del supuesto abuso del sistema de protección migratoria.

El padre de Beto Coral participó en el operativo contra Pablo Escobar

Humberto Coral Caballero, padre del activista, fue capitán de la Policía e integrante del Bloque de Búsqueda, la unidad que participó en el operativo que permitió localizar a Pablo Escobar en Medellín. El jefe del Cartel de Medellín murió el 2 de diciembre de 1993, después de ser ubicado por las autoridades.

Beto junto a su padre Humberto Coral Caballero X @Betocoralg

El capitán Coral fue asesinado el 22 de abril de 1994, pocos meses después del operativo. Según El Tiempo, tenía 32 años y llevaba 15 años en la Policía. El medio señaló que había pertenecido al Bloque de Búsqueda encargado de perseguir a Escobar.

Beto era entonces un niño. Décadas después, convirtió la investigación sobre la muerte de su padre en uno de los ejes de su actividad pública. En 2023 publicó El día que mataron a mi padre, un libro de Editorial Planeta en el que reconstruyó la historia familiar y las circunstancias del asesinato.

Cuándo llegó a Estados Unidos y por qué pidió asilo

El colombiano ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 con una visa B1/B2, según documentos citados por El Espectador. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo posteriormente que ese permiso le permitía permanecer en el país durante seis meses.

En marzo de 2016, antes de que venciera ese período, presentó una solicitud de asilo. El propio Coral afirmó que hizo el pedido por amenazas relacionadas con la situación que atravesaba en Colombia y por la muerte de su padre.

El activista colombiano se encontraba en Estados Unidos desde 2015 X @Betocoralg

El trámite permaneció pendiente durante años. Durante ese período obtuvo un permiso de trabajo, que renovó en distintas oportunidades. Christopher Landau afirmó después que ese documento fue otorgado durante los últimos días de la administración de Barack Obama y que el activista pudo renovarlo durante una década.

El subsecretario cuestionó que la solicitud cumpliera con los requisitos para obtener protección en EE.UU. y sostuvo que el caso representaba un ejemplo del supuesto uso abusivo del sistema.

La detención y la salida de Estados Unidos

El activista fue detenido en Arizona en junio, después de realizar actividades políticas contra Abelardo De La Espriella, entonces candidato presidencial colombiano.

Así fue el momento de la detención de Beto Coral por parte de agentes federales en Estados Unidos

El caso adquirió una dimensión internacional luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señalara que las actividades políticas del colombiano desde territorio estadounidense afectaban los intereses de política exterior de Washington.

Un memorando de Rubio señaló que el colombiano había utilizado su presencia en Estados Unidos para realizar actividades en respaldo del gobierno de Gustavo Petro y contra sus opositores. El documento también mencionó acciones judiciales emprendidas contra De La Espriella.

Beto Coral es hijo de Humberto Coral, un exoficial colombiano; fue deportado en 2026, tras haber permanecido en Estados Unidos desde el 2015 Redes Sociales Beto Coral

Tras permanecer detenido durante aproximadamente un mes, Coral regresó a Colombia el 16 de julio. EFE informó que llegó a Bogotá después de ser deportado por las autoridades estadounidenses y que, a su llegada, anunció que renunciaba a continuar con su pedido de asilo en EE.UU.

El mensaje del hijo de Beto Coral tras la detención de su padre por parte del ICE

Qué dijo Christopher Landau sobre el caso

El 24 de agosto, Landau volvió sobre la situación mediante un mensaje en redes sociales publicado en X. El funcionario criticó el funcionamiento del sistema de asilo estadounidense y sostuvo que existe una acumulación de solicitudes que, a su juicio, no cumplen con los requisitos legales.

“La gente en EE.UU. y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas”, escribió. El subsecretario recordó que la legislación estadounidense contempla el asilo para personas perseguidas por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Luego presentó el caso del colombiano como un ejemplo de lo que considera un “uso indebido de ese mecanismo”. Según su versión, ingresó con una visa de turista, presentó el pedido poco antes del vencimiento de su permanencia autorizada y obtuvo un permiso laboral que renovó durante aproximadamente diez años.

Landau también cuestionó la actividad política que desarrolló durante ese período. Mencionó su respaldo a Petro, su candidatura al Congreso colombiano y sus enfrentamientos con De La Espriella.

Christopher Landau apuntó contra Beto Coral en redes sociales X @@DeputySecState

La acusación de fraude y la versión de Beto Coral

La acusación de Landau no equivale a una condena judicial por fraude. El funcionario presentó el caso como un ejemplo de lo que considera una solicitud de asilo falsa o abusiva, pero esa valoración corresponde a su posición sobre el expediente.

El activista, en cambio, sostuvo que ingresó legalmente a Estados Unidos, que presentó su solicitud dentro del plazo correspondiente y que durante años contó con documentación que le permitió trabajar en el país.

El activista colombiano Beto Coral hizo un descargo en redes sociales tras su detención X @Betocoralg

Tras su detención, el 21 de junio, publicó en X una carta titulada “Hablar no es un crimen”, en la que afirmó: “Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar. Las ideas no se encarcelan”.