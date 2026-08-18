Permiso de trabajo vigente hasta octubre de 2026: qué venezolanos con TPS siguen con el EAD activo

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos dejó sin protección a miles de beneficiarios, pero una orden judicial mantiene hasta el 2 de octubre la vigencia de determinados permisos. La fecha de emisión y el vencimiento indicados en el Documento de Autorización de Empleo (EAD) son claves para saber quiénes están incluidos.

Qué migrantes de Venezuela pueden conservar su EAD hasta el 2 de octubre

De acuerdo con la información oficial, la continuidad hasta octubre no alcanza a todas las personas que tuvieron el TPS. Para determinar si un migrante venezolano puede seguir con su autorización de empleo, es necesario revisar cuándo fue emitido el documento, qué fecha de vencimiento figura y bajo cuál designación se encontraba registrado.

Alrededor de 268.200 venezolanos bajo la designación de 2021 y 348.200 bajo la de 2023 perdieron el TPS Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Los venezolanos que recibieron su EAD, su formulario I-797 o I-94 el 5 de febrero de 2025 o antes pueden estar comprendidos en la protección judicial. En estos casos, los documentos mantendrán como fecha de vencimiento el 2 de octubre del presente año.

Esta continuidad se relaciona con una orden dictada el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. La medida permitió conservar tanto el TPS como la autorización laboral para los beneficiarios incluidos en sus alcances hasta la fecha establecida.

Por eso, una persona que tenga un EAD con vencimiento del 2 de octubre no debe asumir que la finalización general del TPS eliminó automáticamente la validez de su permiso. La revisión individual de la documentación resulta determinante para saber si continúa amparada.

La extensión automática de hasta 540 días del EAD para venezolanos

Existe otro mecanismo para determinados venezolanos que presentaron solicitudes de renovación de sus permisos de trabajo. Esta disposición puede aplicarse a EAD que originalmente indicaban como vencimiento el 2 de abril de 2025 o el 10 de septiembre de 2025.

Para acceder a esa extensión, el beneficiario debía reinscribirse bajo la designación de TPS de 2023 y contar con una solicitud de renovación mediante el formulario I-765 que debió ser recibida antes del 6 de febrero de 2025. También debía disponer de un I-797 de recepción fechado antes de ese límite.

El EAD para los venezolanos amparados por el TPS finalizará el 2 de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

En esos casos, el EAD puede considerarse extendido automáticamente por un período de hasta 540 días. Para acreditar la autorización laboral ante un empleador o una agencia gubernamental, el titular puede presentar su permiso con la fecha de vencimiento original junto con el aviso de recibo correspondiente a la solicitud de renovación presentada dentro del plazo.

Si la persona no posee otra base legal para permanecer en EE.UU., la finalización del TPS implica la pérdida de esa protección. En términos generales, el migrante vuelve a la situación migratoria que tenía antes de obtener el beneficio, siempre que no haya adquirido posteriormente otro estatus.

La ausencia de una vía migratoria adicional puede derivar en procedimientos de deportación. Por esa razón, quienes dejaron de estar protegidos por el programa deben revisar su situación individual.

Qué opciones migratorias existen después del TPS

Una de las alternativas consiste en solicitar otro beneficio migratorio si se cumplen sus requisitos. Entre las posibilidades mencionadas se encuentran determinadas categorías de residencia permanente y asilo.

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En el caso de las solicitudes de asilo, el mantenimiento del TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria. Esto interrumpe el cómputo del plazo de un año para presentar la solicitud después de ingresar a EE.UU., siempre que las condiciones correspondientes se cumplan.

Otra alternativa contemplada para quienes no tienen una base legal para permanecer es la salida voluntaria mediante CBP Home. Según la información oficial, este mecanismo puede incluir ayuda para el viaje, incentivos económicos de hasta 2600 dólares, posibles beneficios relacionados con multas por presencia ilegal y facilidades para futuras vías migratorias.