Un juez federal de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) restablecer el aviso escrito de al menos 21 días antes de cada entrevista de asilo de menores no acompañados y volver a permitir que esas citas se reprogramen.

La decisión, firmada el 30 de octubre por Brendan A. Hurson, es una restricción temporal que vence el 13 de noviembre a las 12:00, salvo prórroga, según el texto de la orden.

El tribunal aún no resolvió el fondo de la demanda de seis organizaciones de asistencia legal.

Un juez obliga al Uscis a acatar orden final sobre plazos de aviso por el asilo de menores no acompañados Getty Images

Qué cambia para los menores no acompañados con asilo pendiente en Estados Unidos

La orden suspende, en virtud de la sección 705 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la política de fijar entrevistas con menos de 21 días de aviso y rige para menores de 18 años sin estatus legal y sin padre o tutor disponible en el país, según la definición federal.

Con el fallo, el Uscis debe cumplir dos obligaciones:

Aviso: generar una notificación escrita con al menos 21 días de anticipación y enviarla de inmediato al solicitante y a su abogado.

generar una notificación escrita con al menos 21 días de anticipación y enviarla de inmediato al solicitante y a su abogado. Reprogramación: permitir cambiar la entrevista una vez de oficio y otra por causa válida, como un conflicto de agenda del abogado o la necesidad de reunir pruebas.

Para el resto de los solicitantes de asilo, nada cambia. Según el Uscis, la medida se aplica solo a menores no acompañados y los demás deben acreditar circunstancias excepcionales.

Por qué demandaron las organizaciones y qué argumentó el juez Hurson

La demanda fue presentada el 15 de octubre por seis organizaciones de asistencia legal, entre ellas The Door y el Amica Center for Immigrant Rights, que representan a miles de menores, según la orden.

Un juez obliga al Uscis a acatar orden final sobre plazos de aviso por el asilo de menores no acompañados Imagen ilustrativa generada con IA

Alegan que desde septiembre recibieron avisos de pocos días y, en algunos casos, de menos de 24 horas. Según el escrito del caso, el Uscis fijó entrevistas para más de 600 de sus clientes.

Los demandados, entre ellos el director del Uscis, Joseph Edlow, respondieron que esas políticas no existen y que ningún memorando lleva esos nombres.

El juez contestó que, si el cambio no ocurrió, el gobierno no debería oponerse a mantener la situación previa, y que una política no escrita también puede revisarse judicialmente.

Hurson consideró probable que las políticas contravengan la ley. Un reglamento federal prevé presentar pruebas al menos 14 días antes de la entrevista, plazo inalcanzable si el aviso llega con horas de anticipación, y la ley exige atender las necesidades especiales de estos menores.

Según el juez, cada niño tiene una sola oportunidad de una evaluación de asilo no adversarial, que pierde sentido si su abogado no puede prepararlo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.