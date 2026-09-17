El fuerte reproche de la congresista republicana María Elvira Salazar a Trump antes de las elecciones de medio término

WASHINGTON.- “Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”. Tan desafiante como inesperado, un anuncio de campaña de la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida), aliada de Donald Trump y que busca la reelección en los comicios de medio término de noviembre, provocó un temblor en las filas oficialistas ante el tajante rechazo a una de las estrategias insignia del magnate.

“En julio, su gobierno detuvo a 50.000 personas y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales. Cuidado con lo que le dicen sus asesores. Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”, advirtió Salazar en un duro video de 30 segundos, publicado en X en inglés y en español.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

El anuncio de Salazar -de origen cubano y congresista del Distrito 27, que abarca el condado Miami-Dade- , marca una sonora ruptura de un miembro del Partido Republicano con la ofensiva antimigratoria del presidente norteamericano, una de sus principales promesas de campaña en 2024, y suma otra señal de alarma en la campaña cuando faltan solo 47 días para las elecciones del 3 de noviembre en las que los demócratas podrían retomar el control de una o las dos cámaras del Capitolio.

Salazar, una de las voces más críticas del kirchnerismo en el Congreso norteamericano, citó en el video los datos de detenciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de julio pasado, la cifra mensual más alta durante el segundo gobierno de Trump. En total hubo 49.571 arrestos, un salto del 15% frente a los 43.021 del mes previo.

Controles de agentes del ICE en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el último tramo del anuncio, que inundó las redes sociales y las principales cadenas televisivas de Miami, Salazar le dijo a Trump frente a cámara que “es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”, en referencia a la situación migratoria de millones de latinos en Estados Unidos.

“Yo no estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida y solo usted puede hacerlo”, culminó Salazar, que representa un distrito muy disputado del sur de Florida cuya población es mayoritariamente latina. Allí Trump ganó hace dos años por un margen de 15 puntos, tras una campaña en la que prometió llevar a cabo “deportaciones masivas”.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar cuestionó la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en un reciente anuncio de campaña. Al Drago/Getty Images/AFP - AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El anuncio de la congresista de 64 años, quien fue conductora de noticieros en la CNN y en Telemundo, irrumpió en medio de una creciente preocupación entre muchos republicanos ante las encuestas que marcan una pérdida de apoyo de los latinos que apuntalaron el triunfo de Trump en las elecciones de 2024 a raíz de las redadas migratorias, las deportaciones y los casos de violencia que protagonizaron agentes de ICE en distintos operativos, como en Minnesota.

Si bien los votantes latinos eligen mayoritariamente a los candidatos demócratas en las elecciones (en 2024 Kamala Harris obtuvo 56% de los sufragios en ese sector y Trump, 42%), el magnate obtuvo un apoyo récord de esa minoría para un republicano en las últimas presidenciales.

Desde el inicio de la segunda administración Trump, el 20 de enero del año pasado, ICE fue ampliando el alcance de los migrantes con situación migratoria irregular que son objetivo los operativos de detención, y dejaron de enfocarse solo en los “representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional”.

La representante republicana María Elvira Salazar (Florida). Facebook Rep. María Elvira Salazar

El cambio de estrategia se debió a la presión de la Casa Blanca para que las agencias federales cumplan con la meta de 2000 arrestos diarios fijada por Stephen Miller, el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales de Trump.

La decisión de Salazar de confrontar públicamente a Trump por su política migratoria desató una fuerte reacción entre figuras conservadoras, con llamados incluso a que el presidente le retire el “respaldo total” que le dio en febrero pasado a la congresista para su reelección en Florida.

“Esta es una traición absoluta a Trump y a sus 77 millones de votantes. El presidente debería revocar de inmediato todo apoyo y respaldo a esta mujer”, escribió en X la comentarista conservadora Tomi Lahren, presentadora de un programa de la cadena Fox News, la predilecta del magnate. “Además, ¿cómo es que los inmigrantes ilegales lograron que Trump fuera elegido...?“, se preguntó.

This is an absolute betrayal of Trump and his 77 million voters. President Trump should immediately revoke all support and endorsement of this woman. pic.twitter.com/W4jM9bqCDy — Tomi Lahren (@TomiLahren) September 17, 2026

En los comicios, Salazar se enfrentará a al experiodista Eliott Rodríguez, que obtuvo la nominación demócrata para representar al Distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes con una propuesta enfocada en resolver la crisis del elevado costo de vida que afecta a los residentes del sur del estado.