¿Minimalismo extremo? Así es el extraño calzado 3D de Balenciaga que se volvió viral por este insólito detalle

Balenciaga lo hizo de nuevo. La prestigiosa casa de moda francesa se volvió tendencia en las redes sociales tras presentar un calzado que desafía lo convencional: el Zero Slip-On. Este modelo, que forma parte de la colección otoño 2025, se caracteriza por su diseño minimalista extremo, ya que está compuesto únicamente por la suela y sin elementos tradicionales como cordones o costuras.

El peculiar zapato fue revelado el pasado 3 de diciembre en un lookbook interno, publicado en Instagram por el director creativo de la firma, Demna Gvasalia. La reacción fue inmediata: algunos usuarios consideraron que esta pieza una obra de arte futurista, mientras otros la calificaron como un ejemplo más de la extravagancia incomprendida de la moda. Lo que es indiscutible es que el calzado acaparó las miradas del mundo.

Un zapato que divide opiniones

Fabricados con espuma EVA moldeada en 3D, los Zero Slip-On se asemejan a un pie descalzo, tanto en su forma como en su comodidad. Sin cordones ni cierres, cuentan con una tira para sujetar el dedo gordo y una copa en el talón. Esta estructura los hace parecer más una escultura que un calzado utilitario. Según Balenciaga, el diseño busca “destilar el calzado hasta su esencia”, llevando un objeto cotidiano a un extremo radical en el diseño.

Balenciaga lo hizo de nuevo: encendió las redes sociales tras presentar un calzado que desafía todas las convenciones (Foto Instagram @beiniq___)

Mientras que algunos entusiastas de la moda elogian su innovación y minimalismo, otros los consideran poco prácticos e incluso absurdos. En plataformas como Instagram y TikTok, los debates en torno a este zapato no se hicieron esperar. Comentarios de personas que los consideran “¡una obra maestra!” con refutados por otros que aseguran que “esto es una broma muy cara”. Ambos extremos reflejan la polarización que provocó el lanzamiento.

La colección otoño 2025 de Balenciaga

El Zero Slip-On no es el único modelo llamativo de la nueva colección. Balenciaga también presentó mocasines desgastados, zapatillas con tacón de aguja y una colaboración con una marca ortopédica. Sin embargo, el Zero Slip-On destaca por su capacidad de desafiar no solo las reglas del diseño, sino también los límites entre la moda y el arte.

Con un precio aproximado de US$450, según Sneaker Bar Detroit, el calzado se convierte en una pieza aspiracional para los fanáticos de la marca. La firma defiende el precio como una representación más del nivel de experimentación y detalle que caracteriza a sus colecciones.

El caso de los Zero Slip-On pone en el centro una tensión recurrente en la moda: ¿debe ser práctica o puede limitarse a ser una expresión artística? (Foto Instagram @beiniq___)

La controversia no es algo nuevo para Balenciaga. En el pasado, la marca lanzó productos igualmente discutidos, como las zapatillas “Triple S” de gran tamaño o bolsas que imitan a las del supermercado. Estos lanzamientos parecen cumplir con un objetivo claro: generar conversación y reafirmar su posición como una de las marcas más disruptivas de la industria de la moda.

El caso de los Zero Slip-On pone en el centro una controversia recurrente en la moda: ¿debe ser práctica o puede limitarse a ser una expresión artística? La discusión queda abierta, pero lo que es seguro es que Balenciaga consiguió, una vez más, que todo el mundo hable de ella.