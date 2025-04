Hacían buceo y se encontraron un calamar gigante cara a cara

El mar es un lugar ideal para relajar un rato y desconectar de los pensamientos. Sin embargo, a diferencia de la pileta tradicional, tiene sus peligros. Muchas veces, los turistas terminan con sus vacaciones arruinadas por pisar un agua viva en la costa de la playa o por quedar al borde del infarto tras encontrarse a una criatura marina en las profundidades del océano. Ambas situaciones son más frecuentes de lo que parece, por lo que siempre se recomienda seguir las instrucciones de quienes conocen el lugar.

Sin embargo, quienes son más aventureros, siempre optan por ir a las profundidades del océano sin importar los riegos para conocer la belleza de los animales que habitan allí desde cerca. Lo que sí es cierto es que no planean encontrarse con nada inusual, como sí le pasó al instructor de buceo Yosuke Tanaka y s su esposa Miki en 2023, mientras nadaban en la costa de la ciudad de Toyooka en Japón.

El calamar media 2.5 metros

Según comentaron, en medio de una exploración del lugar, bastante habitual para ellos, se encontraron con un calamar gigante de una longitud de aproximadamente 2,5 metros, al que lograron captar en video. Si bien para quienes no conocen demasiado sobre el mundo marino parece normal que un calamar aparezca en el mar, para los expertos su presencia fue toda una revelación.

En definitiva, según indican los estudios, los calamares promedio miden entre 1,70 y 1,60, por lo que es bastante inusual ver a uno de tamaño tan grande como el que apareció en Japón. Además, si bien se sabe que este tipo de calamar está en aguas templadas de todo el mundo, no es normal que se aparezcan en el océano, a tan poca profundidad.

De acuerdo a las declaraciones de Tenaka en el medio especializado Science Alert, si bien él y su esposa estaban fascinados por ver la criatura, decidieron guardar su distancia por miedo a que el animal les haga algo. Y es que a pesar de sus años de experiencia en buceo, jamás habían estado cara a cara con un calamar gigante, por lo que no tenían idea como podía llegar a reaccionar el animal. “Pude ver cómo se movían sus tentáculos. Pensé que sería peligroso, que me agarraran con fuerza y ​​me llevaran a algún lugar”, comentó.

Apareció un calamar gigante en la costa de Japón

“Fue muy emocionante. Creo que no hay nada más raro que esto. He oído que no se sabe mucho sobre esta criatura. Me alegraría que esto nos ayudara a aprender más”, sumó a continuación. Además, aclaró que, si bien el calamar parecía débil y desorientado (probablemente porque nunca se había acercado tanto a la costa), sus tentáculos y sus aletas todavía se movían. En este sentido, señaló que las cosas que más le impactaron del animal fueron la textura de su piel y sus enormes ojos saltones que, por momentos, pensó que estaban a punto de salirse de su cuerpo.

Como era de esperarse, el video que grabaron Tenaka y su esposa se volvió objeto de estudio y le dio la vuelta al mundo. Esto no atrajo tan solo a aquellos interesados especialmente en la vida marina, sino también al público en general, por lo impresionantes que son las imágenes.

LA NACION